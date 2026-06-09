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हिंदी न्यूज़ऑटोMotorcycle Reserve Fuel: रिजर्व में लगने के बाद कितने किलोमीटर चला सकते हैं बाइक, क्या इससे इंजन पर भी पड़ता है लोड?

Motorcycle Reserve Fuel: रिजर्व में लगने के बाद कितने किलोमीटर चला सकते हैं बाइक, क्या इससे इंजन पर भी पड़ता है लोड?

Motorcycle Reserve Fuel: बाइक रिजर्व में आने के बाद कितनी दूर चल सकती है, टैंक में कितना पेट्रोल बचता है और क्या बार-बार रिजर्व पर चलाने से इंजन पर असर पड़ता है, यहां जानिए पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 09 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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Motorcycle Reserve Fuel: कार हो या बाइक, हर तरह के वाहनों में फ्यूल टैंक लगे होते हैं, जहां पेट्रोल-डीजल स्टोर किया जाता है और मोशन के दौरान फ्यूल खर्च होते हैं. ऐसे में कई बार बाइक चलाते समय अचानक पेट्रोल कम होने लगता है और बाइक रिजर्व पर आ जाती है. दरअसल, रिजर्व एक तरह का संकेत है कि अब आपकी गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है और आपको रीफ्यूल कराने की जरूरत है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर रिजर्व में कितना पेट्रोल बचा होता है और बाइक कितनी दूर तक चल सकती है.  बता दें कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता, बल्कि यह उसी फ्यूल टैंक का एक हिस्सा होता है. 

मोटरसाइकल में रिजर्व पेट्रोल की मात्रा बाइक के मॉडल और उसकी कुल फ्यूल टैंक क्षमता पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर 1 लीटर से 2.5 लीटर तक होती है. जब टैंक में पेट्रोल एक निश्चित स्तर से नीचे पहुंच जाता है, तब रिजर्व फ्यूल का इस्तेमाल शुरू होता है.  इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि राइडर को नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचने का मौका मिल सके. इसलिए रिजर्व को हमेशा इमरजेंसी विकल्प के रूप में ही देखा जाता है.  

रिजर्व में आने के बाद कितनी दूर चल सकती है बाइक?

यह पूरी तरह आपकी बाइक के मॉडल, माइलेज और रिजर्व फ्यूल की क्षमता पर निर्भर करता है.  आम तौर पर कुल फ्यूल टैंक क्षमता का 10 फीसदी तक रिजर्व में तेल रहता है. अलग-अलग तरह की बाइक्स में रिजर्व पेट्रोल की मात्रा थोड़ी अलग-अलग होती है. आमतौर पर ज्यादातर बाइक्स में रिजर्व फ्यूल करीब 1 से 1.5 लीटर तक होता है. यदि आपकी बाइक 50 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो रिजर्व में आने के बाद वह लगभग 50 से 90 किलोमीटर तक चल सकती है.  हालांकि यह दूरी सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, स्पीड और बाइक की कंडीशन के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकती है. इसलिए रिजर्व में आने के बाद लंबी यात्रा करने की बजाय जल्द से जल्द पेट्रोल भरवा लेना चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः VIP जैसी चाहिए सवारी? ये 3 लग्जरी MPV सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में हैं सबसे आगे

क्या रिजर्व में बाइक चलाने से इंजन पर पड़ता है असर?

सामान्य तौर पर कुछ किलोमीटर तक रिजर्व में बाइक चलाने से इंजन पर कोई सीधा नुकसान नहीं होता.  कंपनी भी रिजर्व सिस्टम इसी उद्देश्य से देती है कि जरूरत पड़ने पर आप पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें. लेकिन अगर आप बार-बार बाइक को रिजर्व तक पहुंचाकर चलाते हैं या टैंक को लगभग खाली होने देते हैं, तो इससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं. टैंक के निचले हिस्से में जमा गंदगी और छोटे कण फ्यूल सिस्टम तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा फ्यूल पंप पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इसलिए रिजर्व का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही करना बेहतर माना जाता है. 

रिजर्व में कितने किलोमीटर चल सकते हैं?

अब बात आती है कि रिजर्व रहने पर किसी बाइक को कितने किलोमीटर तक चलाकर ले जा सकते हैं तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति ना आए तो बेहतर है, बाकी आपकी बाइक अगर 50 kmpl की माइलेज देती है और रिजर्व में 1.5 लीटर पेट्रोल है तो आप लगभग 75 किलोमीटर तक जा सकते हैं. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब मोटरसाइकल में लो फ्यूल इंडिकेट करने लगे तो आप 20-30 किलोमीटर के अंदर फिर से तेल डलवा दें तो यह समझदारी होगी. 

यह भी पढ़ेंः 1.65 लाख तक की बचत का मौका, इन 2 प्रीमियम SUVs पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

Published at : 09 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Motorcycle Tips Motorcycle Reserve Fuel Bike Reserve Petrol Fuel Tank Capacity
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