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हिंदी न्यूज़ऑटोCarScorpio-N का आ रहा फेसलिफ्ट, जानिए लुक से लेकर फीचर्स तक क्या-क्या नया मिलेगा?

Scorpio-N का आ रहा फेसलिफ्ट, जानिए लुक से लेकर फीचर्स तक क्या-क्या नया मिलेगा?

New Scorpio N 2026: महिन्द्रा की Scorpio-N का नया मॉडल हाल ही में टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुआ है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो Scorpio-N के आने वाले मॉडल में कई बदलाव देखने को मिल सकते है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 23 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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New Scorpio N 2026: भारत की प्रमुख कार कंपनियों में से एक महिन्द्रा कई सेगमेंट में कारें बनाती हैं. लेकिन उनके SUV सेगमेंट की Scorpio-N को भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. क्योंकि भारतीय बाजार में इसनें अपने मजबूत रोड प्रेजेंस, ऑफ-रोड क्षमता और प्रीमियम फीचर्स के साथ धमाल मचा रखा है. अब फेसलिफ्ट वर्जन में कंपनी डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स में महत्वपूर्ण अपडेट्स लाने की तैयारी कर रही है, ताकि ये टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और अन्य कंपीटर्स से मुकाबले कर सके. हाल ही में इस नई गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे अगस्त 2026 के आसपास लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं कि नई Scorpio-N फेसलिफ्ट में आपको क्या-क्या नया मिल सकता है?

कैसा होगा नया लुक?

नई Scorpio-N फेसलिफ्ट का डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके लुक में छोटे-छोटे बदलाव कर इसे और ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है.  मीडिया रीपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी के फ्रंट में नए डिजाइन की ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बंपर देखने को मिल सकता है. साथ ही इसके हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल के डिजाइन इसको पहले से ज्यादा आक्रामक लुक देगें. साइड और रियर प्रोफाइल में मामूली बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लुक और रोड प्रेजेंस पहले जैसी ही बेहतरीन रहेगी. साथ ही कुछ स्पाई शॉट्स में 360-डिग्री कैमरा सेटअप को भी देखा गया है. 

केबिन में बदलाव 

महिंद्रा इस बार गाड़ी के इंटीरियर को पूरी तरह बदलने जा रही है, इसका डैशबोर्ड अब पहले से ज्यादा प्रीमियम लगेगा. नया डैशबोर्ड Thar Roxx से इंस्पायर्ड होगा, जिसमें बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा. साथ ही केबिन का डिजाइन भी थोड़ा नया और आरामदायक हो सकता है. इस गाड़ी में सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा बदलाव पैनोरमिक सनरूफ के रूप में आ रहा है. जिसमें अब ऊपर की पूरी छत कांच की होगी, इसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. 

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इंजन और माइलेज में बदलाव 

इंजन के मामले में महिंद्रा कोई बदलाव नहीं कर रही है, क्योंकि मौजूदा इंजन पहले से ही बहुत दमदार हैं. नई Scorpio-N फेसलिफ्ट में वही पुराना और भरोसेमंद 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता रहेगा. साथ ही माइलेज पेट्रोल में करीब 12-15 kmpl और डीजल में 15-16 kmpl के आसपास रहने की उम्मीद है. 

कीमत और लॉन्च डेट 

नए फीचर्स और कॉस्मेटिक बदलावों की वजह से नई स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अनुमान है कि इसके अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमतें ₹13.80 लाख से ₹24.80 लाख एक्स-शोरूम के बीच रह सकती हैं. लॉन्च डेट की बात करे तो इस साल के अगस्त तक इसे बाजार में उतारा जा सकता है. लेकिन कंपनी के द्वारा अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई. 

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Published at : 23 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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Mahindra Scorpio N Facelift New Scorpio N Features
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