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हिंदी न्यूज़ऑटोकार चलाते हैं तो ये 5 चीजें हमेशा रखें साथ, वरना छोटी गलती पर कट सकता है भारी चालान

कार चलाते हैं तो ये 5 चीजें हमेशा रखें साथ, वरना छोटी गलती पर कट सकता है भारी चालान

Mandatory Car Documents: कार चलाते समय ये 5 पेपर्स हमेशा रखें साथ अगर नहीं हुआ तो कट सकता है 5,000 तक का भारी चालान. जानिए कौन से जरुरी हैं वह डाक्यूमेंट्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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Mandatory Car Documents: पहले आप करा चलाते समय या कोई जरूरी पेपर न होने की वजह से चालान से बच जाते थे. लेकिन अब माहौल बदल चुका है और एक छोटी से गलती पर ट्रैफिक पुलिस भारी चालान कर देती है. जिसके चलते अब आपको हमेशा ही बहुत संभलकर सड़क पर चलना होता है और ट्रैफिक के हर नियम फॉलो करने होते हैं. 

इस लिए आज हम भी इस खबर में उन जरूरी पेपर की बात करेंगे. जिन्हें अगर आप गाड़ी चलाते समय नहीं रखते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. तो चलिए जानतें हैं कौन से वे 5 जरूरी डाक्यूमेंट्स हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य 

बता दें कि, सड़क पर कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहली और सबसे अनिवार्य पेपर है. बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनन बड़ा अपराध है और पकड़े जाने पर सीधे 5,000 रुपये का भारी चालान कट सकता है. 

अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या सस्पेंड है तो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसलिए हमेशा ओरिजिनल डीएल अपनी जेब में रखें या स्मार्टफोन पर इसका वैध डिजिटल वर्जन सेव लें.

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रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना है जरूरी 

इसके अलावा आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का पक्का सबूत होता है कि गाड़ी कानूनी रूप से आपकी है और सड़क पर चलने के लिए रजिस्टर्ड है. इसमें गाड़ी के मालिक का नाम, इंजन नंबर और चेसिस नंबर जैसी अहम जानकारियां दर्ज होती हैं. 

बिना आरसी या एक्सपायर्ड आरसी के साथ कार चलाते हुए पकड़े जाने पर आपको पहली बार में ही 2,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि, गाड़ी ट्रांसफर या मॉडिफिकेशन की स्थिति में भी आरसी अपडेट रखना बेहद जरूरी है.

इंश्योरेंस और पीयूसी की भी होती है जरूरत 

आपको बता दें कि, तीसरी और चौथी सबसे जरूरी चीज है गाड़ी का इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट. बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये की पेनल्टी और 3 महीने की जेल तक का नियम है. 

वहीं, पीयूसी सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आपकी कार तय सीमा से ज्यादा धुआं नहीं छोड़ रही है. पीयूसी न होने पर 2,000 से 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. इसलिए इन दोनों डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी समय-समय पर जरूर चेक करते रहें.

आईडी प्रूफ भी रखें साथ 

गाड़ी चलाते समय पांचवीं सबसे अहम चीज है आपका कोई भी सरकारी पहचान पत्र. आपको बता दें कि, अगर आप पेपर्स की हार्ड कॉपी घर भूल गए हैं तो घबराने की बात नहीं है. सरकार के आधिकारिक ऐप डिजिलॉकर या एमपरिवहन में रखे गए डिजिटल डीएल और आरसी पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य हैं. 

चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल पर डिजिलॉकर के जरिए पेपर्स दिखाना एकदम वैध माना जाता है जिससे आप फालतू चालान से आसानी से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इन 3 सरकारी पोर्टल पर 3 लाख में मिल जाती है 12 लाख की गाड़ी, आज ही नोट कर लें तीनों के नाम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Jul 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Mandatory Car Documents List India Driving License DL RC Penalty Motor Vehicle Act Valid Car Insurance PUC Certificate Traffic Rules Digilocker MParivahan Valid Documents
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