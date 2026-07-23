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हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में जल्द लॉन्च हो सकती है नई Hyundai Creta, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

नए अवतार में जल्द लॉन्च हो सकती है नई Hyundai Creta, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

New Hyundai Creta: कंपनी 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन को आगे भी जारी रख सकती है. हालांकि भविष्य में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी पेश कर सकती है,

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 23 Jul 2026 09:54 AM (IST)
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शानदार डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से Hyundai Creta लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. अब Hyundai अपनी सबसे इसकी नई जनरेशन लाने की तैयारी कर रही है. लॉन्च से पहले इसकी कुछ जानकारी सामने आई है, जिससे आने वाली Creta के लुक और फीचर्स की काफी जानकारी मिल गई है. हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.

नई Hyundai Creta का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग और ज्यादा मॉडर्न होगा. SUV का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा चौड़ा और मजबूत दिखाई देगा. इसमें नई डिजाइन की बड़ी ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और LED लाइट बार देखने को मिल सकती है. इसके अलावा नया बंपर और मस्कुलर बॉडी डिजाइन इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक बनाएंगे.

नई Hyundai Creta के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. इसमें पहले से बड़ी डिजिटल स्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा. इसके अलावा गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कॉलम पर शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे सेंटर कंसोल में ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगा. साथ ही प्रीमियम क्वालिटी के सॉफ्ट-टच मटेरियल और नई सीट डिजाइन के कारण केबिन पहले से ज्यादा लग्जरी महसूस होगा.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में भी नई Creta काफी आगे रहने की उम्मीद है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं. Hyundai इस SUV को पहले से ज्यादा तकनीक से लैस बनाना चाहती है ताकि यह अपने सेगमेंट में मजबूत स्थिति बनाए रख सके.

सुरक्षा के लिहाज से भी नई Creta में कई नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं. इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे मॉडर्न सुरक्षा फीचर्स मिलने की संभावना है. इससे यह SUV पहले से ज्यादा सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत हो सकती है.

गाड़ी का पावरट्रेन और लॉन्चिंग

माना जा रहा है कि कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन को आगे भी जारी रख सकती है. हालांकि भविष्य में Hyundai इस SUV का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी पेश कर सकती है, ताकि बढ़ती हाइब्रिड कारों की मांग को पूरा किया जा सके.

लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो नई जनरेशन Hyundai Creta को पहले ग्लोबल बाजार में पेश किए जाने की उम्मीद है. इसके बाद इसे भारतीय बाजार में लाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लॉन्चिंग 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में हो सकती है, हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.

यह भी पढ़ें:- E20 फ्यूल की जगह चाहिए कोई सस्ती डीजल कार, ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें नाम 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 23 Jul 2026 09:54 AM (IST)
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