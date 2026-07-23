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हिंदी न्यूज़ऑटोइस तारीख को Simple Energy लॉन्च करने जा रही अपना शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें खासियत

इस तारीख को Simple Energy लॉन्च करने जा रही अपना शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें खासियत

Simple Energy Scooter: कंपनी ने अभी इस स्कूटर के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है. इसमें LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्मार्ट कनेक्टिविटी और कई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 23 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी कड़ी में बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Simple Energy भी अब अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2 सितंबर को अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी.इसके साथ ही Simple Energy भारत के सबसे बड़े स्कूटर सेगमेंट में कदम रखेगी.

अब तक Simple Energy अपनी Simple One और Simple Ultra जैसी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जानी जाती रही है. इन स्कूटरों में लंबी रेंज और तेज परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस किया गया था. लेकिन अब कंपनी ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर नया स्कूटर ला रही है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल, ऑफिस आने-जाने और पूरे परिवार के लिए एक आरामदायक और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं.

मॉडर्न फीचर्स से लैस हो सकते हैं स्कूटर

कंपनी ने अभी इस स्कूटर के डिजाइन और तकनीकी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें मॉडर्न LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्मार्ट कनेक्टिविटी और कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. Simple Energy अपनी इन-हाउस रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस नए स्कूटर में भी कंपनी अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी.

इस नए स्कूटर के जरिए Simple Energy का लक्ष्य सिर्फ एक नया मॉडल लॉन्च करना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाना भी है.अभी तक कंपनी के उत्पाद मुख्य रूप से प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेगमेंट में थे, लेकिन फैमिली स्कूटर लॉन्च होने के बाद वह बड़े ग्राहक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी.

इन स्कूटर को देगा टक्कर

बाजार में लॉन्च होने के बाद Simple Energy का यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Rizta, TVS iQube को सीधी टक्कर देगा. इन स्कूटरों की लोकप्रियता को देखते हुए Simple Energy के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कंपनी बेहतर रेंज, आकर्षक कीमत और आधुनिक फीचर्स देने में सफल रहती है, तो वह इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बना सकती है.

Simple Energy पिछले कुछ समय से लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है.हाल ही में कंपनी ने Simple Ultra को भी पेश किया था, जिसमें लंबी ड्राइविंग रेंज और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया था.अब कंपनी उन्हीं तकनीकी अनुभवों का फायदा अपने नए फैमिली स्कूटर में भी देने की तैयारी कर रही है, ताकि ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन के साथ भरोसेमंद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विकल्प मिल सके.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 23 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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