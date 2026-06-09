हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर

'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर

Flex-Fuel: हाल ही में भारत में E85 ईंधन लॉन्च किया गया है, जो सामान्य पेट्रोल की तुलना में सस्ता बताया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन लागत कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा.

By : क़मरजहां | Updated at : 09 Jun 2026 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में दूसरे फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है. हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाली बाइक के लॉन्च कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वह पेट्रोल का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और देश को धीरे-धीरे पेट्रोल पर निर्भरता कम करके एथेनॉल फ्यूल की ओर बढ़ना चाहिए.

गडकरी का मानना है कि पेट्रोल भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर दबाव डालता है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिस पर हर साल लाखों करोड़ रुपये खर्च होते हैं. सरकार लंबे समय से इस आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और एथेनॉल जैसे ऑप्शन्स को बढ़ावा दे रही है. गडकरी का कहना है कि अगर देश में बड़े पैमाने पर एथेनॉल का यूज शुरू हो जाए तो विदेशी तेल पर खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाई जा सकती है.

कैसे बनाया जाता है एथेनॉल?

एथेनॉल एक बायो फ्यूल है, जिसे गन्ने, मक्का, कृषि अवशेष और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है. सरकार पहले ही पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू कर चुकी है, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इस योजना को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया. अब सरकार की नजर E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर है. E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है, जबकि E100 लगभग पूरी तरह एथेनॉल बेस्ड फ्यूल है.

हाल ही में भारत में E85 ईंधन लॉन्च किया गया है, जो सामान्य पेट्रोल की तुलना में सस्ता बताया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन लागत कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा. इसके साथ ही देशभर में एथेनॉल फ्यूल स्टेशन बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है. सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक सैकड़ों और 2027 तक हजारों एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करना है.

हालांकि एथेनॉल को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि E85 या E100 जैसे फ्यूल सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. इनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहन जरूरी होते हैं. अगर उच्च एथेनॉल मिश्रण वाला फ्यूल ऐसे वाहनों में डाला जाए जो इसके लिए तैयार नहीं हैं तो इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है. यही कारण है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अब फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले नए वाहन विकसित कर रही हैं.

यह भी पढ़ें:- नोएडा में इन गलतियों पर रोज काटे जा रहे चालान, इस गलती पर सीधा ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 09 Jun 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Auto News Car News Flex Fuel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर
'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर
ऑटो
पुरानी बाइक लाने पर मिलेगी नई इलेक्ट्रिक बाइक, ये कंपनी दे रही बड़ा कैशबैक, जानिए डिटेल्स
पुरानी बाइक लाने पर मिलेगी नई इलेक्ट्रिक बाइक, ये कंपनी दे रही बड़ा कैशबैक, जानिए डिटेल्स
ऑटो
क्या E85 फ्यूल पर चलेगी आपकी कार? E20 पेट्रोल और Flex-Fuel से जुड़े हर सवाल का जवाब
क्या E85 फ्यूल पर चलेगी आपकी कार? E20 पेट्रोल और Flex-Fuel से जुड़े हर सवाल का जवाब
ऑटो
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूरज से उठा महातूफान धरती से टकराने की ओर बढ़ा, आसमान में दुर्लभ नजारा, जानें भारत पर क्या असर
सूरज से उठा महातूफान धरती से टकराने की ओर बढ़ा, आसमान में दुर्लभ नजारा, जानें भारत पर क्या असर
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
फ़ुटबॉल
क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप
क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
एग्रीकल्चर
Azolla Farming: धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
शिक्षा
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget