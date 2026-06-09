'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर

भारत में दूसरे फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है. हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाली बाइक के लॉन्च कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वह पेट्रोल का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और देश को धीरे-धीरे पेट्रोल पर निर्भरता कम करके एथेनॉल फ्यूल की ओर बढ़ना चाहिए.

गडकरी का मानना है कि पेट्रोल भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर दबाव डालता है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिस पर हर साल लाखों करोड़ रुपये खर्च होते हैं. सरकार लंबे समय से इस आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और एथेनॉल जैसे ऑप्शन्स को बढ़ावा दे रही है. गडकरी का कहना है कि अगर देश में बड़े पैमाने पर एथेनॉल का यूज शुरू हो जाए तो विदेशी तेल पर खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाई जा सकती है.

कैसे बनाया जाता है एथेनॉल?

एथेनॉल एक बायो फ्यूल है, जिसे गन्ने, मक्का, कृषि अवशेष और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है. सरकार पहले ही पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू कर चुकी है, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इस योजना को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया. अब सरकार की नजर E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर है. E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है, जबकि E100 लगभग पूरी तरह एथेनॉल बेस्ड फ्यूल है.

हाल ही में भारत में E85 ईंधन लॉन्च किया गया है, जो सामान्य पेट्रोल की तुलना में सस्ता बताया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन लागत कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा. इसके साथ ही देशभर में एथेनॉल फ्यूल स्टेशन बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है. सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक सैकड़ों और 2027 तक हजारों एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करना है.

हालांकि एथेनॉल को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि E85 या E100 जैसे फ्यूल सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. इनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहन जरूरी होते हैं. अगर उच्च एथेनॉल मिश्रण वाला फ्यूल ऐसे वाहनों में डाला जाए जो इसके लिए तैयार नहीं हैं तो इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है. यही कारण है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अब फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले नए वाहन विकसित कर रही हैं.

यह भी पढ़ें:- नोएडा में इन गलतियों पर रोज काटे जा रहे चालान, इस गलती पर सीधा ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

