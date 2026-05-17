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हिंदी न्यूज़ऑटो30 KM से ज्यादा मिलेगा माइलेज, 11 लाख से कम कीमत में लॉन्च हो सकती है Hyundai Venue Hybrid

30 KM से ज्यादा मिलेगा माइलेज, 11 लाख से कम कीमत में लॉन्च हो सकती है Hyundai Venue Hybrid

Hyundai Venue Hybrid: कंपनी इस गाड़ी में मजबूत हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है. इस सिस्टम में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करेगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 17 May 2026 01:43 PM (IST)
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आज के समय में लोग ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो शानदार माइलेज दे, कम खर्च में चले और साथ ही आधुनिक फीचर्स से भी लैस हो. इसी को ध्यान में रखते हुए Hyundai अपनी लोकप्रिय SUV Venue का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Hyundai Venue Hybrid आने वाले समय में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है और इसका माइलेज 30 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह SUV माइलेज के मामले में कई पेट्रोल और डीजल कारों को पीछे छोड़ सकती है.

कंपनी Venue Hybrid में मजबूत हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है. इस सिस्टम में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करेगी. शहर की धीमी ट्रैफिक में कार कुछ दूरी तक केवल बैटरी की मदद से चल सकेगी, जिससे पेट्रोल की खपत कम होगी. वहीं हाईवे पर इंजन और मोटर मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस देंगे. यही वजह है कि इस SUV से 30kmpl से ज्यादा माइलेज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कितना है गाड़ी का माइलेज?

फिलहाल बाजार में मौजूद सामान्य Hyundai Venue पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, जिसकी माइलेज लगभग 18 से 21kmpl तक बताई जाती है. लेकिन हाइब्रिड तकनीक आने के बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच ज्यादा माइलेज देने वाली कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और Hyundai इसी मौके का फायदा उठाना चाहती है.

नई Venue Hybrid में डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर भी कई अपडेट देखने को मिल सकते हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. कंपनी इसे प्रीमियम लुक और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पेश कर सकती है ताकि यह युवाओं और फैमिली दोनों को आकर्षित कर सके.

इन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन 

Hyundai आने वाले सालों में भारत में अपनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. क्योंकि अब ग्राहक सिर्फ पावर और लुक ही नहीं, बल्कि कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज को भी ज्यादा महत्व दे रहे हैं. ऐसे में Venue Hybrid कंपनी के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है.

अगर Hyundai इस SUV को 11 लाख से कम कीमत कीमत पर लॉन्च कर सकती है. ऐसे में यह गाड़ी मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी लोकप्रिय हो सकती है. खासतौर पर उन लोगों के लिए यह बेहतर विकल्प होगी जो रोजाना ज्यादा ड्राइव करते हैं और पेट्रोल खर्च कम करना चाहते हैं। शानदार माइलेज, आधुनिक फीचर्स और Hyundai की भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू इसे भारतीय बाजार में मजबूत दावेदार बना सकती है.

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Published at : 17 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
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