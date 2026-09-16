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हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप-5 एसयूवी कारें, देख लें लिस्ट

ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप-5 एसयूवी कारें, देख लें लिस्ट

भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप-5 एसयूवी कारों की पूरी लिस्ट देखें. ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, ब्रेज़ा, सोनेट और फ्रोंक्स के माइलेज, इंजन और खासियतें जानें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 06:40 PM (IST)
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भारत में लगातार बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों के बीच अब सबको ऐसी गाड़ी चाहिए जो शानदार माइलेज दे और जेब पर उतना असर न डाले. क्योंकि, आज के समय में हर कोई एक ऐसी कार चुनना चाहता है जो दिखने में मस्कुलर और स्पेसियस एसयूवी जैसी हो लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट किसी छोटी हैचबैक कार जितना ही किफायती रहे.

बता दें कि, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ग्राहकों की इस जरूरत को समझते हुए बाजार में ऐसी नई एसयूवी गाड़ियां पेश कर दी हैं जो एडवांस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सीएनजी और रिफाइंड डीजल इंजनों के साथ बहुत ही शानदार माइलेज देती हैं. चलिए जानते हैं भारत में बिकने वाली उन टॉप-5 एसयूवी कारों के बारे में जो माइलेज के मामले में सबसे आगे हैं और आपके सफर को बजट-फ्रेंडली बनाती हैं.

मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर

बता दें कि, भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी गाड़ियों की लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर सबसे ऊपर हैं. इन दोनों ही मिड-साइज़ एसयूवी में 1.5-लीटर क्षमता वाला शक्तिशाली पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है.

जबकि यह एडवांस्ड हाइब्रिड तकनीक धीमी गति और शहर के ट्रैफिक में गाड़ी को प्योर इलेक्ट्रिक ईवी मोड पर चलाती है. एआरएआई के अनुसार यह गाड़ी 27.97 किमी प्रति लीटर का बेमिसाल माइलेज देती है. अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं या सिटी ट्रैफिक में ज्यादा ड्राइव करते हैं, तो पेट्रोल और बिजली का यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके ईंधन के भारी-भरकम खर्च को आधा कर देता है.


ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप-5 एसयूवी कारें, देख लें लिस्ट

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मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी

वहीं, सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा भारत के मिडिल परिवारों की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा गाड़ियों में से एक है. कंपनी इस गाड़ी को 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ पेश करती है लेकिन इसका सीएनजी मॉडल उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जो बहुत कम खर्च में सफर करना चाहते हैं.

क्योंकि, ब्रेजा सीएनजी 25.51 किमी प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज निकाल कर देती है. दमदार रोड प्रेजेंस, बेहतरीन केबिन स्पेस, उच्च सुरक्षा मानकों और मारुति के कम मेंटेनेंस नेटवर्क के कारण यह दैनिक इस्तेमाल के लिए सबसे किफायती और प्रैक्टिकल 5-सीटर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार मानी जाती है.


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किआ सोनेट भी है रेस में

बता दें कि, किआ सोनेट भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी मॉडर्न स्टाइलिंग और टेक-लोडेड केबिन के लिए काफी मशहूर हैं. सोनेट एसयूवी कारों में 1.5-लीटर का दमदार और बेहद रिफाइंड CRDi डीजल इंजन दिया गया है. माइलेज के आंकड़ों पर नजर डालें तो किआ सोनेट डीजल वेरिएंट में लगभग 24.10 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है.

वहीं, अगर आपका ज्यादा समय हाईवे पर ड्राइविंग में बीतता है और आपको पावर के साथ-साथ ईंधन की बचत भी चाहिए तो यह डीजल एसयूवी गाड़ी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बन जाती हैं.

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

लेकिन अगर आप बिना किसी हाइब्रिड सिस्टम या सीएनजी किट के केवल एक सामान्य पेट्रोल इंजन वाली स्पोर्टी एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एक बेहद लोकप्रिय और शानदार विकल्प है. इस कॉम्पैक्ट कूपे-एसयूवी में 1.2-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन दिया गया है जो एआरएआई के अनुसार करीब 22.89 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है.

इसके साथ ही इसका सीएनजी वेरिएंट भी बाजार में आता है जो 28.51 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज प्रदान करता है. आकर्षक फ्रोंक्स कूपे डिजाइन, हल्का वजन और मारुति की इंजन ट्यूनिंग इसे बजट खरीदारों के बीच माइलेज का असली चैंपियन बनाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:40 PM (IST)
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