ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata-Mahindra EV Market Dominance: EV बाजार में Tata-Mahindra का दबदबा, बाकी कंपनियां रह गईं पीछे

Tata-Mahindra EV Market Dominance: EV बाजार में Tata-Mahindra का दबदबा, बाकी कंपनियां रह गईं पीछे

Tata-Mahindra EV Market Dominance: भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में टाटा मोटर्स और महिंद्रा का एकतरफा दबदबा. जानिए पंच ईवी और XEV 9S समेत सभी कंपनियों के बिक्री आंकड़े.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

Tata-Mahindra EV Market Dominance: हमारे देश में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल मार्केट पूरी तरह से बदल चुका है. बता दें कि देश के ईवी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली है.

जबकि कई विदेशी ऑटो कंपनियां बिक्री के मामले में काफी पीछे छूट गई हैं. ग्राहकों के बढ़ते रुझान और बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के दम पर भारतीय कंपनियां ईवी सेल्स चार्ट में सबसे ऊपर बनी हुई हैं. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Best Hill Driving Cars: पहाड़ों पर ड्राइविंग के लिए 10 लाख के बजट में कौन सी कार बेस्ट? देखें लिस्ट
पहाड़ों पर ड्राइविंग के लिए 10 लाख के बजट में कौन सी कार बेस्ट? देखें लिस्ट
ऑटो
KTM 1390 Super Duke GT Evo: KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश
KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश
ऑटो
Waymo Robotaxi Recall: Robotaxi की बड़ी चूक, 2,900 गाड़ियों पर मंडराया रिकॉल का खतरा
Robotaxi की बड़ी चूक, 2,900 गाड़ियों पर मंडराया रिकॉल का खतरा
ऑटो
Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी, कैसे हैं फीचर्स?
वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी, कैसे हैं फीचर्स?

Tata Motors का रहा राज

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स आज भी नंबर-1 स्थान पर बनी है. कंपनी हर महीने औसतन 14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है. टाटा की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय इसके विशाल प्रोडक्ट रेंज को जाता है.

जिसमें नेक्सन EV, टिआगो EV और हाल ही में अपडेट हुई पंच EV शामिल हैं. खास बात यह है कि टाटा पंच EV का नया फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन चुका है. पहली बार ईवी खरीदने वाले ग्राहकों की यह पहली पसंद बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: KTM 1390 Super Duke GT Evo: KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश

महिंद्रा की धमाकेदार एंट्री

वहीं इलेक्ट्रिक कार बिक्री के मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा 8,538 यूनिट्स प्रति माह की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर है. महिंद्रा की नई बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज ने बाजार में हलचल मचा दी है. कंपनी की तीन-रो वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा XEV 9S देश में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है.

यह आंकड़ा साबित करता है कि भारतीय ग्राहक प्रीमियम और ज्यादा स्पेस वाली ईवी के लिए अच्छी कीमत चुकाने को तैयार हैं. इसके अलावा XEV 9e और BE.6e स्पोर्टी मॉडल्स भी अच्छी बिक्री दर्ज कर रहे हैं.

JSW MG, विनफास्ट और किआ का कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि तीसरे पायदान पर JSW MG Motor बनी हुई है जिसने हर महीने 5,939 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. एमजी के लिए Windsor EV लॉन्च के पहले दिन से ही सबसे बड़ी हिट साबित हुई है. जबकि कंपनी की हाल ही में पेश की गई MG Hector Tomahawk को भी अच्छा रिस्पांस मिला है.

इसके अलावा विनफास्ट ने अपने VF6, VF7 और एमपीवी के दम पर 2,571 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है. वहीं किआ अपनी Syros EV और कैरेंस क्लासिस ईवी के जरिए 1,395 यूनिट्स बेचने में सफल रही है.

मारुति, हुंडई और टेस्ला क्यों रह गईं पीछे?

बता दें कि इंडिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने इकलौते इलेक्ट्रिक मॉडल e-Vitara के साथ हर महीने लगभग 1,200 यूनिट्स की ही बिक्री कर पा रही है. वहीं दूसरी तरफ दिग्गज ग्लोबल ब्रांड्स जैसे हुंडई, बीवाईडी, बीएमडब्ल्यू और टेस्ला की मासिक बिक्री 1,000 यूनिट्स के आंकड़े से भी नीचे सिमट कर रह गई है.

यह भी पढ़ें: JLR Raids BYD: चीन की SUV पर चोरी का आरोप, Jaguar Land Rover ने की कार्रवाई

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Best Hill Driving Cars: पहाड़ों पर ड्राइविंग के लिए 10 लाख के बजट में कौन सी कार बेस्ट? देखें लिस्ट
पहाड़ों पर ड्राइविंग के लिए 10 लाख के बजट में कौन सी कार बेस्ट? देखें लिस्ट
ऑटो
KTM 1390 Super Duke GT Evo: KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश
KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश
ऑटो
Waymo Robotaxi Recall: Robotaxi की बड़ी चूक, 2,900 गाड़ियों पर मंडराया रिकॉल का खतरा
Robotaxi की बड़ी चूक, 2,900 गाड़ियों पर मंडराया रिकॉल का खतरा
ऑटो
Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी, कैसे हैं फीचर्स?
वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी, कैसे हैं फीचर्स?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे किया था फोन?
'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे किया था फोन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
इंडिया
'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार
'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
एग्रीकल्चर
Mustard Sowing: सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
ट्रेंडिंग
Viral Video: चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!
चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget