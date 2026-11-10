Tata-Mahindra EV Market Dominance: हमारे देश में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल मार्केट पूरी तरह से बदल चुका है. बता दें कि देश के ईवी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली है.

जबकि कई विदेशी ऑटो कंपनियां बिक्री के मामले में काफी पीछे छूट गई हैं. ग्राहकों के बढ़ते रुझान और बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के दम पर भारतीय कंपनियां ईवी सेल्स चार्ट में सबसे ऊपर बनी हुई हैं. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.

Tata Motors का रहा राज

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स आज भी नंबर-1 स्थान पर बनी है. कंपनी हर महीने औसतन 14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है. टाटा की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय इसके विशाल प्रोडक्ट रेंज को जाता है.

जिसमें नेक्सन EV, टिआगो EV और हाल ही में अपडेट हुई पंच EV शामिल हैं. खास बात यह है कि टाटा पंच EV का नया फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन चुका है. पहली बार ईवी खरीदने वाले ग्राहकों की यह पहली पसंद बनी हुई है.

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महिंद्रा की धमाकेदार एंट्री

वहीं इलेक्ट्रिक कार बिक्री के मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा 8,538 यूनिट्स प्रति माह की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर है. महिंद्रा की नई बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज ने बाजार में हलचल मचा दी है. कंपनी की तीन-रो वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा XEV 9S देश में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है.

यह आंकड़ा साबित करता है कि भारतीय ग्राहक प्रीमियम और ज्यादा स्पेस वाली ईवी के लिए अच्छी कीमत चुकाने को तैयार हैं. इसके अलावा XEV 9e और BE.6e स्पोर्टी मॉडल्स भी अच्छी बिक्री दर्ज कर रहे हैं.

JSW MG, विनफास्ट और किआ का कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि तीसरे पायदान पर JSW MG Motor बनी हुई है जिसने हर महीने 5,939 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. एमजी के लिए Windsor EV लॉन्च के पहले दिन से ही सबसे बड़ी हिट साबित हुई है. जबकि कंपनी की हाल ही में पेश की गई MG Hector Tomahawk को भी अच्छा रिस्पांस मिला है.

इसके अलावा विनफास्ट ने अपने VF6, VF7 और एमपीवी के दम पर 2,571 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है. वहीं किआ अपनी Syros EV और कैरेंस क्लासिस ईवी के जरिए 1,395 यूनिट्स बेचने में सफल रही है.

मारुति, हुंडई और टेस्ला क्यों रह गईं पीछे?

बता दें कि इंडिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने इकलौते इलेक्ट्रिक मॉडल e-Vitara के साथ हर महीने लगभग 1,200 यूनिट्स की ही बिक्री कर पा रही है. वहीं दूसरी तरफ दिग्गज ग्लोबल ब्रांड्स जैसे हुंडई, बीवाईडी, बीएमडब्ल्यू और टेस्ला की मासिक बिक्री 1,000 यूनिट्स के आंकड़े से भी नीचे सिमट कर रह गई है.

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