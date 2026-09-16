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हिंदी न्यूज़ऑटो100 दिन में कैसे जमा करें BMW के लिए पैसा? ये हैक्स बनाएंगे अमीर

100 दिन में कैसे जमा करें BMW के लिए पैसा? ये हैक्स बनाएंगे अमीर

क्या 100 दिनों में BMW का पैसा जमा करना संभव है? जानिए डाउन पेमेंट, स्मार्ट सेविंग्स और मनी हैक्स के जरिए लक्जरी कार खरीदने का सही फाइनेंशियल रोडमैप.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 05:14 PM (IST)
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जब भी हम थोड़े बड़े होते हैं और पैसे कमाने लगते हैं तो सभी का ही सपना होता है कि, अपने पैसे से एक लक्जरी गाड़ी जरूर खरीदा जाए. लेकिन जैसे ही प्रीमियम कार की बात होती है तो कई लोग बजट न होने के चलते अपना कदम पीछे कर लेते हैं. हालांकि, कुछ लोग अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए खूब मेहनत करने लगते हैं और पैसे जमा करने लगते हैं.

लेकिन आज हम आपको इस खबर एक ऐसे ट्रिक के बारें में बताएंगे कि क्या महज 100 दिनों में बीएमडब्ल्यू जैसी कार खरीदने का पूरा पैसा जमा करना संभव है. तो चलिए जानते हैं उन 4 दमदार फाइनेंशियल हैक्स के बारे में जो आपको फाइनेंसियल कंडीशन से बेहद मजबूत बनाकर आपकी लक्जरी कार के सपने को सच करने की राह आसान बनाएंगे.

डाउन पेमेंट का टारगेट बनाएं

आपको बता दें कि, बीएमडब्ल्यू कार खरीदने का सबसे पहला कदम है अपने पूरे लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना. भारत में BMW 2 सीरीज की शुरुआती ऑन-रोड कीमत लगभग 50 से 55 लाख रुपये तक जाती है. 100 दिनों में पूरी कार का पैसा जमा करने की जगह 20 फीसदी यानी 10 से 11 लाख रुपये के डाउन पेमेंट को अपना पहला टारगेट बनाएं.

जबकि इसके लिए आपको रोजाना करीब 10,000 से 11,000 रुपये की बचत या अतिरिक्त कमाई का टारगेट बनाना होगा. इस रकम को एक अलग हाई-यील्ड सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रोजाना ऑटो-डेबिट करें ताकि फंड पूरी तरह सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे.


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फ्रीलांसिंग से बढ़ाएं इनकम

वहीं, अगर आपकी नौकरी या मुख्य बिजनेस की आय कम है तो 100 दिनों के भीतर बड़ा लिक्विड फंड तैयार करने के लिए आपको हाई-मार्जिन साइड हसल या हाई-टिकट फ्रीलांसिंग शुरू करनी होगी. आज के डिजिटल दौर में आईटी कंसल्टिंग, रियल एस्टेट डील मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग और हाई-एंड सेल्स जैसे क्षेत्रों में बेहद शानदार मार्जिन मिलता है.

अगर आप 100 दिनों के भीतर कुछ बड़ी डील क्लोज करते हैं या अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करते हैं तो इससे होने वाला अतिरिक्त मुनाफा आपके 100 दिनों के डाउन पेमेंट गोल को बहुत तेजी से आसानी से पूरा कर सकता है.


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स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल

बता दें कि, अमीर बनने और तेजी से वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा नियम यह है कि आपके पास रखे अंडर-परफॉर्मिंग एसेट्स आपके काम आएं. अगर आपके पास ऐसे पुराने शेयर्स, म्यूचुअल फंड या कोई ऐसी जमीन-जायदाद पड़ी है जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है तो उन्हें लिक्विडेट करने का यह सही समय हो सकता है.

वहीं, इसके अलावा शेयर बाजार या हाई-ग्रोथ इंडेक्स फंड्स में पहले से किए गए स्मार्ट निवेश का रिडेम्पशन भी 100 दिनों में आपकी कार के फंड को तेजी से बूस्ट कर सकता है. बेकार पड़े एसेट्स को सही समय पर काम में लाना ही सबसे बड़ी समझदारी है.

लॉन्ग-टर्म ईएमआई प्लानिंग

जानकारी दें दे कि, अगले 100 दिनों के लिए अपने सभी गैर-जरूरी और फालतू खर्चों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दें. जिसे फाइनेंशियल भाषा में बजट डिटॉक्स कहा जाता है. महंगे रेस्टोरेंट में खाना, लक्जरी शॉपिंग और गैर-जरूरी यात्राओं को 100 दिनों के लिए टाल दें.

इस दौरान बची हर एक पैसे को सीधे अपने बीएमडब्ल्यू फंड में ट्रांसफर करें. इसके अलावा कार खरीदने के बाद आने वाली 60,000 से 70,000 रुपये की मासिक ईएमआई, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस खर्च के लिए भी अपनी नियमित आय में पर्याप्त मार्जिन जरूर सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई आर्थिक परेशानी या तंगी न आए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Sep 2026 05:14 PM (IST)
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