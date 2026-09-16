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राइडर सिया का कैमरे वाला हेलमेट खरीदने में कितना आएगा खर्च? क्यों है जरूरी
हेलमेट कैमरा सिर्फ बाइक राइडिंग की वीडियो बनाने के लिए ही उपयोगी नहीं है. सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने, गलत दिशा से गाड़ी आने, बाइक और कार के बीच एक्सीडेंट जैसी स्थिति में रिकॉर्डिंग जरूरी हो सकती है.
बाइक चलाते समय सड़क पर होने वाली किसी घटना का वीडियो रिकॉर्ड होना कई बार काफी काम आ सकता है. हाल ही में गुरुग्राम के एक हिट एंड रन मामले में भी बाइक और हेलमेट पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड हुआ वीडियो चर्चा में रहा. ऐसे में कई बाइक राइडर्स हेलमेट पर कैमरा लगाने के बारे में जानना चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत महंगा सेटअप जरूरी नहीं है और सामान्य एक्शन कैमरा और माउंट की मदद से हेलमेट पर कैमरा लगाया जा सकता है.
हेलमेट पर कैमरा कैसे लगाया जाता है?
- हेलमेट पर कैमरा लगाने के लिए सबसे आसान तरीका माउंट का इस्तेमाल करना है. इसके लिए एक एक्शन कैमरा और उसके साथ हेलमेट माउंट खरीदा जा सकता है. बाजार में हेलमेट के लिए अलग-अलग तरह के माउंट उपलब्ध हैं, जिनमें फ्रंट माउंट, साइड माउंट और चिन माउंट शामिल हैं.
- इनमें चिन माउंट काफी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कैमरा आंखों के करीब ऊंचाई पर रहता है. इससे रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में राइडर को सड़क का व्यू ज्यादा नेचुरल दिखाई दे सकता है.
- कुछ बाइक राइडर्स कैमरे को हेलमेट के ऊपर भी लगाते हैं. हालांकि, कैमरा लगाने के दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि कैमरा और उसका माउंट हेलमेट से बहुत ज्यादा बाहर न निकला हो.
- एक्सीडेंट की स्थिति में बाहर निकला हुआ कैमरा या माउंट बड़े नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए कैमरा लगाने के साथ-साथ उसकी सुरक्षित फिटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है.
कैमरा और माउंट का कितना खर्च आएगा?
- हेलमेट कैमरा सेटअप की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का कैमरा खरीद रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, एक सामान्य या बेसिक एक्शन कैमरा करीब 3,000 से 8,000 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल सकता है. अगर आपको बेहतर वीडियो क्वालिटी, ज्यादा स्टेबिलाइजेशन और अतिरिक्त फीचर्स वाला कैमरा चाहिए, तो इसकी कीमत करीब 10,000 से 30,000 रुपये या इससे ज्यादा भी हो सकती है.
- वहीं हेलमेट माउंट की कीमत आमतौर पर करीब 500 से 2,000 रुपये के बीच हो सकती है. इसके अलावा अगर कैमरे के साथ अतिरिक्त बैटरी, मेमोरी कार्ड या दूसरे एक्सेसरीज खरीदे जाते हैं, तो कुल खर्च और बढ़ सकता है. सामान्य राइडिंग रिकॉर्डिंग के लिए करीब 4,000 से 10,000 रुपये में एक बेसिक सेटअप तैयार किया जा सकता है, जबकि प्रीमियम कैमरा सेटअप का खर्च इससे काफी ज्यादा हो सकता है.
क्यों काम आ सकता है कैमरा?
- हेलमेट कैमरा सिर्फ बाइक राइडिंग की वीडियो बनाने के लिए ही उपयोगी नहीं है. सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने, गलत दिशा से गाड़ी आने, बाइक और कार के बीच विवाद या एक्सीडेंट जैसी स्थिति में कैमरे की रिकॉर्डिंग जरूरी हो सकती है.
- बाजार में अलग-अलग कीमत और फीचर्स वाले एक्शन कैमरे मौजूद हैं. कुछ कैमरों की कीमत करीब 6,000 से 8,000 रुपये के आसपास बताई गई है. इनमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 60fps रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, Wi-Fi और वॉटरप्रूफिंग जैसे फीचर्स अलग-अलग मॉडल में मिल सकते हैं.
क्या इनबिल्ट कैमरा वाला हेलमेट भी आता है?
- अगर आप अलग से कैमरा और माउंट नहीं लगाना चाहते हैं, तो कुछ इनबिल्ट कैमरा वाले स्मार्ट हेलमेट भी बाजार में मौजूद हैं. इनमें कैमरा पहले से हेलमेट के डिजाइन का हिस्सा होता है. कुछ मॉडल में फ्रंट कैमरा, जबकि कुछ में फ्रंट और रियर दोनों कैमरे दिए जाते हैं. हालांकि, भारत में ऐसे हेलमेट की उपलब्धता अभी काफी सीमित बताई गई है.
- इन स्मार्ट हेलमेट की कीमत सामान्य हेलमेट और एक्शन कैमरा सेटअप की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है. इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत करीब 600 डॉलर से शुरू होकर 2,000 डॉलर तक जा सकती है. इनका इस्तेमाल खासतौर पर प्रोफेशनल राइडर्स, बाइकर्स या विशेष इवेंट्स में किया जाता है. वहीं GoPro या DJI जैसे सामान्य एक्शन कैमरों को अलग से हेलमेट पर माउंट करना पड़ता है.
कैमरा लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- हेलमेट पर कैमरा लगाते समय सबसे जरूरी बात उसकी मजबूत और सुरक्षित फिटिंग है. कैमरा या माउंट हेलमेट से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए. साथ ही राइडिंग के दौरान कैमरा इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि हेलमेट का बैलेंस प्रभावित हो.
- कैमरे की बैटरी और स्टोरेज भी पर्याप्त होना चाहिए, ताकि लंबी राइड के दौरान रिकॉर्डिंग बीच में बंद न हो. इस तरह सही कैमरा और सुरक्षित माउंट के साथ राइडर अपनी यात्राओं को रिकॉर्ड करने के साथ-साथ सड़क पर होने वाली घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड भी रख सकता है.
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