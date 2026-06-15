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हिंदी न्यूज़ऑटोटोल प्लाजा के पास रहते हैं? NHAI ने बताया कौन देगा पूरा टोल और किसे मिलेगी छूट

टोल प्लाजा के पास रहते हैं? NHAI ने बताया कौन देगा पूरा टोल और किसे मिलेगी छूट

Toll Rules: NHAI ने साफ किया है कि टोल प्लाजा के पास रहने वाले सभी लोगों को टोल में पूरी छूट नहीं मिलती. कुछ वाहन मालिकों को लोकल मासिक पास का लाभ मिलता है, जबकि बाकी को पूरा टोल देना होता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 01:23 PM (IST)
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Toll Rules: टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के बीच अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या उन्हें हर बार टोल देना होगा या फिर कोई खास छूट मिलेगी. अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी है. NHAI के मुताबिक टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले सभी लोगों को अपने आप टोल से छूट नहीं मिलती. नियमों के तहत केवल पात्र वाहन मालिक ही रियायती मासिक पास का फायदा उठा सकते हैं. 

कई लोग यह मान लेते हैं कि टोल प्लाजा के पास घर होने पर टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर कोई व्यक्ति तय शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसे सामान्य यात्रियों की तरह पूरा टोल शुल्क देना होगा. NHAI ने लोगों को सही जानकारी देने के लिए टोल प्लाजा पर मासिक और वार्षिक पास से जुड़ी जानकारी भी प्रमुखता से दिखाने की व्यवस्था की है.

किन लोगों को मिल सकती है टोल में छूट?

NHAI के अनुसार टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए लोकल मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है. आमतौर पर टोल प्लाजा से तय दूरी के दायरे में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. इसके लिए वाहन मालिक को अपने पते और वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. पास जारी होने के बाद वाहन चालक बार-बार टोल देने की जगह तय शुल्क देकर यात्रा कर सकता है. 

यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रोजाना काम, कारोबार या अन्य जरूरतों के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है. NHAI का कहना है कि पात्र लोगों को नियमों के अनुसार रियायत मिलती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. बिना पास के यात्रा करने पर सामान्य टोल शुल्क लागू रहेगा.

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किसे देना होगा पूरा टोल शुल्क?

अगर कोई वाहन मालिक लोकल पास की पात्रता पूरी नहीं करता है या उसने पास नहीं बनवाया है, तो उसे पूरा टोल शुल्क देना होगा. यह नियम निजी और अन्य वाहनों पर सामान्य रूप से लागू होता है. NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोल छूट और रियायती पास तय नियमों के तहत ही दिए जाते हैं. केवल टोल प्लाजा के पास रहने भर से किसी को स्वतः छूट नहीं मिल जाती. 

ऐसे में वाहन चालकों को पहले अपनी पात्रता की जानकारी लेनी चाहिए और जरूरत होने पर मासिक पास के लिए आवेदन करना चाहिए. NHAI का मानना है कि इससे यात्रियों को सही जानकारी मिलेगी और टोल से जुड़े भ्रम भी दूर होंगे. यदि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, तो उसे हर यात्रा के लिए निर्धारित टोल शुल्क का भुगतान करना होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jun 2026 01:23 PM (IST)
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