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हिंदी न्यूज़ऑटोTurbo Engine, 6-स्पीड गियरबॉक्स और बड़ी टचस्क्रीन, नई Brezza में क्या होगा खास?

Turbo Engine, 6-स्पीड गियरबॉक्स और बड़ी टचस्क्रीन, नई Brezza में क्या होगा खास?

New Maruti Brezza Facelift Turbo Engine: ब्रेजा अब नये तरीके से अपडेट होने जा रही है और इसमें नया 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 11:12 AM (IST)
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New Maruti Brezza Facelift Turbo Engine: भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मारुती सुजुकी की कई SUV गाड़ियां मार्केट धमाल मचा रहे हैं. बता दें कि, मार्केट में मारुति ब्रेज़ा का क्रेज बहुत ज्यादा है. हालांकि, ब्रेजा में टर्बो इंजन नहीं मिलता है. जिसके चलते इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों जैसे टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और स्कोडा कायलाक थोड़ी पॉवरफुल मानी जाती हैं. लेकिन अब मारुति सुजुकी इस कमी को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 

आपको बता दें कि, सोशल मीडिया पर लीक हुई तस्वीरों और टेस्टिंग के दौरान ब्रेज़ा का नया फेसलिफ्ट मॉडल सामने आया है. जिसे बहुत जल्द लॉन्च किया जा सकता है. तो चलिए जानतें हैं कि, ब्रेज़ा के नये फेसलिफ्ट मॉडल में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकता है.

मिलेगा नया टर्बो पेट्रोल इंजन

बता दें कि, नए फेसलिफ्ट मॉडल का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका नया पावरट्रेन होने वाला है. मारुति ब्रेज़ा में अब मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ-साथ एक नया 1.0-लीटर 3-सिलेंडर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी जोड़ा जा सकता है. यह वही इंजन है जो मारुति फ्रोंक्स में देखने को मिलता है जो करीब 100 PS की पावर और 147.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नया टर्बो इंजन आने के बाद भी पुराना 1.5-लीटर इंजन बिकता रहेगा. जिससे ग्राहकों के पास दो अलग-अलग ड्राइविंग मिजाज वाले इंजन चुनने का मौका मिलेगा.

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मिलेगा 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का मजा

ब्रेज़ा के नए फेसलिफ्ट मॉडल सिर्फ इंजन ही नहीं बदलने वाला है बल्कि कार के ट्रांसमिशन में भी कंपनी पहली बार एक बड़ा अपडेट करने जा रही है. हाल ही में लीक हुए स्पाई शॉट्स से साफ हुआ है कि नई ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को एक 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है. ब्रेज़ा के इतिहास में यह पहली बार होगा जब ग्राहकों को 5-स्पीड के बजाय 6-स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा. 

मिलेगा बड़ी टचस्क्रीन और एडवांस्ड फीचर्स

बता दें कि, अगर ब्रेज़ा के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो वहां भी मारुति ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. नई ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में कंपनी एक बड़ी 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे सकती है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगी. इसके अलावा, डैशबोर्ड के डिजाइन को नया लुक दिया जाएगा और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिलेगी. 

उम्मीद तो यह भी हैं कि कंपनी इसमें सेफ्टी को और पुख्ता करने के लिए लेवल 2 ADAS तकनीक भी शामिल कर सकती है. वहीं, इसके सीएनजी वेरिएंट में बूट स्पेस की दिक्कत को खत्म करने के लिए सिलेंडर को गाड़ी के नीचे शिफ्ट किया जा सकता है.

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Published at : 26 Jun 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Facelift Turbo Engine Brezza 2026 6 Speed Manual Upcoming Brezza Facelift Price Launch Brezza 10 Inch Touchscreen Feature
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