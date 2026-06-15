Aprilia SR 175 को मिला नया मिलिट्री-इंस्पायर्ड अवतार, देखें कितना बदला स्कूटर का लुक?

Aprilia SR 175 Tribute Edition: अगर आप एक ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो भीड़ में अलग दिखे, जिसका लुक देखते ही नजरें रुक जाएं तो Aprilia India ने अभी-अभी एक शानदार विकल्प पेश किया है. इटालियन बाइक कंपनी Aprilia ने अपने पॉपुलर स्कूटर SR 175 का एक नया Tribute Edition लॉन्च किया है जिसमें मिलिट्री-इंस्पायर्ड कैमोफ्लाज लुक दिया गया है. यह नया रंग स्कूटर को एक बिल्कुल अलग और बोल्ड पहचान देता है. यह वेरिएंट सेना के जवानों की बहादुरी और हिम्मत को श्रद्धांजलि देने के मकसद से डिजाइन किया गया है. Aprilia SR 125 को भी इसी थीम पर नया रंग मिला है.

क्या है नया मैट ग्रीन कैमोफ्लाज का पूरा लुक?

SR 175 Tribute Edition की सबसे बड़ी खासियत है इसका नया Matte Green रंग. इस रंग में ऑलिव ग्रीन, खाकी और ब्राउन शेड्स को मिलाकर एक कैमोफ्लाज पैटर्न बनाया गया है बिल्कुल वैसा जैसा आर्मी की गाड़ियों और वर्दियों पर दिखता है. मैट फिनिश वाले बॉडी पैनल इसे एक प्रीमियम और मजबूत लुक देते हैं. इस मटमैले और गहरे रंग के साथ कंट्रास्ट बनाने के लिए Aprilia ने स्कूटर पर फ्लोरोसेंट ऑरेंज रंग के एक्सेंट जोड़े हैं. यह चमकदार नारंगी रंग फ्रंट एप्रन और साइड पैनल पर दिखता है जहां Aprilia और SR का लोगो साफ नजर आता है. इसके अलावा काले अलॉय व्हील्स पर भी ऑरेंज रिम टेप लगाई गई है जो स्कूटर को एक रेसिंग वाला जोश देती है. कुल मिलाकर यह रंग संयोजन स्कूटर को रोड पर एकदम अलग और दमदार बनाता है.

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इंजन और फीचर्स में क्या है?

SR 175 Tribute Edition में 175cc High-Performance Efficiency (hp-e) सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 13.08 bhp की पावर 7,200 rpm पर और 14.14 Nm का टॉर्क 6,000 rpm पर देता है. इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन है जो शहर में चलाने को आसान बनाता है. स्कूटर में 14 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स हैं जो इसे बाकी स्कूटर्स से ज्यादा स्थिर और आत्मविश्वास से भरा बनाते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है जो Aprilia के 457 ट्विन से लिया गया है. इस स्क्रीन में Bluetooth कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, फोन अलर्ट और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं जिन्हें Aprilia के स्मार्टफोन ऐप से ऑपरेट किया जा सकता है. साथ ही LED लाइटिंग भी है जो रात में विजिबिलिटी बढ़ाती है और लुक को और स्पोर्टी बनाती है.

कीमत कितनी है और क्या मिलता है साथ में?

Aprilia SR 175 की शुरुआती कीमत एक्स-शोरूम में 1.21 लाख रुपये है. साथ ही दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 1.45 लाख रुपये तक पड़ती है. Aprilia इस स्कूटर पर 5 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी 60,000 किलोमीटर तक देती है जो इस सेगमेंट में काफी अच्छी बात है. साथ में 1 साल की फ्री सर्विस और 2 साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिलती है.

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