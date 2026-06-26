Creta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें

Upcoming Honda Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इस समय ढेरों बदलाव देखने को मिल रहा है और आये दिन नई गाड़ियां भी लांच हो रही हैं. भारत में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस का दबदबा पिछले कुछ समय से चल रहा है. लेकिन अब आने वाले समय में इनकी बादशाहत को चुनौती मिल सकती है. क्योंकि, जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा भारतीय सड़कों पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है.

होंडा एक नई रणनीति के तहत भारत में 3 शानदार नई कारें लाने की प्लानिंग कर रही है. जिसमें उनकी पहली इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है. हाल ही में मनाली की वादियों में टेस्टिंग के दौरान देखी गई इन गाड़ियों ने ऑटो मार्केट में हलचल काफी तेज कर दी है. तो चलिए जानतें हैं कि, मार्केट में होंडा की कौन-कौन सी गाड़ियां लांच होने वाली हैं.

यह कार जल्द हो सकती है लांच

बता दें कि, होंडा की सबसे बड़ी गेम-चेंजर उसकी पहली इलेक्ट्रिक कार होंडा 0 अल्फा होने वाली है. जिसे 2027 के शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जा सकता है. खास बात है यह है कि, कार किसी मौजूदा पेट्रोल मॉडल का कनवर्टेड वर्जन नहीं है. बल्कि इसे पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है.

मनाली में टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी के लुक का खुलासा हुआ है. जिसमें एक फ्लैट रूफ और फ्यूचरिस्टिक बॉक्सी डिजाइन देखने को मिला है. दावा किया जा रहा है कि इसमें 60kWh से 70kWh का बैटरी पैक मिलेगा,जो सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर से ज्यादा की दमदार रेंज देगा.

यह भी पढ़ें: Highway Helpline: हाईवे पर खराब हो जाए गाड़ी या फट जाए टायर तो कैसे मिलेगी मदद, नोट कर लें यह नंबर

ये 2 शानदार गाड़ी भी हो सकती है जल्द लांच

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं होंडा मार्केट में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट का फेसलिफ्ट वर्जन इसी साल दिवाली के आसपास ला सकती है. जिसमें 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स जुड़ेंगे.

इसके साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में होंडा ZR-V हाइब्रिड एसयूवीको भी उतारने की तैयारी है. जो 2.0-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन के साथ करीब 22.8 km/l का शानदार माइलेज देगी. साफ है कि होंडा की यह तिकड़ी मिड-साइज SUV सेगमेंट का पूरा समीकरण बदलने का दम रखती है और मार्केट में कई कंपनियों को बड़ी टक्कर दे सकती है.

यह भी पढ़ें: EV और CNG की जंग में कौन है असली बादशाह? जवाब सुनकर चौंक सकते हैं