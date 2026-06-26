हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें

Creta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें

Upcoming Honda Cars: Creta और Seltos को टक्कर देने Honda ला रही है 3 नई धांसू कारें. जानें कौन-कौन सी कारें होंडा लांच कर सकती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

Upcoming Honda Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इस समय ढेरों बदलाव देखने को मिल रहा है और आये दिन नई गाड़ियां भी लांच हो रही हैं. भारत में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस का दबदबा पिछले कुछ समय से चल रहा है. लेकिन अब आने वाले समय में इनकी बादशाहत को चुनौती मिल सकती है. क्योंकि, जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा भारतीय सड़कों पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है. 

होंडा एक नई रणनीति के तहत भारत में 3 शानदार नई कारें लाने की प्लानिंग कर रही है. जिसमें उनकी पहली इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है. हाल ही में मनाली की वादियों में टेस्टिंग के दौरान देखी गई इन गाड़ियों ने ऑटो मार्केट में हलचल काफी तेज कर दी है. तो चलिए जानतें हैं कि, मार्केट में होंडा की कौन-कौन सी गाड़ियां लांच होने वाली हैं.

यह कार जल्द हो सकती है लांच 

बता दें कि, होंडा की सबसे बड़ी गेम-चेंजर उसकी पहली इलेक्ट्रिक कार होंडा 0 अल्फा होने वाली है. जिसे 2027 के शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जा सकता है. खास बात है यह है कि, कार किसी मौजूदा पेट्रोल मॉडल का कनवर्टेड वर्जन नहीं है. बल्कि इसे पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. 

मनाली में टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी के लुक का खुलासा हुआ है. जिसमें एक फ्लैट रूफ और फ्यूचरिस्टिक बॉक्सी डिजाइन देखने को मिला है. दावा किया जा रहा है कि इसमें 60kWh से 70kWh का बैटरी पैक मिलेगा,जो सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर से ज्यादा की दमदार रेंज देगा.

यह भी पढ़ें: Highway Helpline: हाईवे पर खराब हो जाए गाड़ी या फट जाए टायर तो कैसे मिलेगी मदद, नोट कर लें यह नंबर

ये 2 शानदार गाड़ी भी हो सकती है जल्द लांच 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं होंडा मार्केट में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट का फेसलिफ्ट वर्जन इसी साल दिवाली के आसपास ला सकती है. जिसमें 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स जुड़ेंगे. 

इसके साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में होंडा ZR-V हाइब्रिड एसयूवीको भी उतारने की तैयारी है. जो 2.0-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन के साथ करीब 22.8 km/l का शानदार माइलेज देगी. साफ है कि होंडा की यह तिकड़ी मिड-साइज SUV सेगमेंट का पूरा समीकरण बदलने का दम रखती है और मार्केट में कई कंपनियों को बड़ी टक्कर दे सकती है.

यह भी पढ़ें: EV और CNG की जंग में कौन है असली बादशाह? जवाब सुनकर चौंक सकते हैं

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Honda Electric Honda Zero Alpha EV New Honda SUV India Creta Seltos Rival
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Creta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें
Creta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें
ऑटो
EV और CNG की जंग में कौन है असली बादशाह? जवाब सुनकर चौंक सकते हैं
EV और CNG की जंग में कौन है असली बादशाह? जवाब सुनकर चौंक सकते हैं
ऑटो
BMW की सबसे स्टाइलिश SUV लॉन्च, कीमत और पावर देख बढ़ी इन कंपनियों की टेंशन
BMW की सबसे स्टाइलिश SUV लॉन्च, कीमत और पावर देख बढ़ी इन कंपनियों की टेंशन
ऑटो
अब दुनिया पर राज करेगी Tata Motors, Iveco डील से बदल सकता है पूरा खेल
अब दुनिया पर राज करेगी Tata Motors, Iveco डील से बदल सकता है पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
बिहार
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget