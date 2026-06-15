अगर आप पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं या कम बजट में एक अच्छी हैचबैक कार ढूंढ रहे हैं, तो Tata Tiago और Maruti Swift दोनों ही अच्छे विकल्प माने जाते है. भारतीय बाजार में इन दोनों कारों की काफी मांग रहती है. हालांकि दोनों कारों की खूबियां अलग-अलग हैं. Tiago अपनी मजबूत बॉडी और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, जबकि Swift बेहतर माइलेज और आसान ड्राइविंग के लिए लोगों की पसंद बनी हुई है. इसलिए कार खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है और आप कार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं.

माइलेज और ड्राइविंग के मामले में कौन आगे?

अगर आपकी प्राथमिकता कम ईंधन खर्च और रोजाना लंबी दूरी तय करना है, तो Maruti Swift आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है. बता दें की Swift का इंजन काफी स्मूद माना जाता है और शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान रहता है. कार हल्की होने के कारण इसका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है. वहीं Tata Tiago भी अच्छा माइलेज देती है, लेकिन Swift को आमतौर पर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि ऑफिस आने-जाने वाले और ज्यादा ड्राइव करने वाले लोग अक्सर Swift को पसंद करते हैं.

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सुरक्षा और मजबूती में किसका पलड़ा भारी?

सुरक्षा की बात करें तो Tata Tiago को मजबूत कार माना जाता है. टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूत बॉडी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए मशहूर हैं. खराब सड़कों पर भी Tiago ज्यादा स्थिर महसूस होती है और यात्रियों को भरोसा देती है. दूसरी ओर Swift का केबिन थोड़ा ज्यादा खुला महसूस होता है और इसमें जगह भी अच्छी मिलती है. हालांकि जो लोग कार खरीदते समय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, उनके लिए Tiago ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकती है. खास बात यह है कि Tiago की शुरुआती कीमत भी Swift के मुकाबले कम है, जिससे कम बजट वाले ग्राहकों को फायदा मिलता है.

छोटी फैमिली के लिए कौन सी कार खरीदें?

दोनों कारों में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, पावर विंडो और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. छोटी फैमिली के लिए दोनों कारें अच्छी साबित हो सकती हैं. अगर आपका फोकस बेहतर माइलेज, आसान ड्राइविंग, कम मेंटेनेंस और अच्छी रीसेल वैल्यू पर है, तो Maruti Swift एक बढ़िया विकल्प है. वहीं अगर आप कम बजट में मजबूत बॉडी, ज्यादा सुरक्षा और बेहतर बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं, तो Tata Tiago आपके लिए सही चुनाव हो सकती है. कुल मिलाकर, रोजाना इस्तेमाल और ईंधन बचत के लिए Swift बेहतर मानी जाती है, जबकि सुरक्षा और मजबूती के लिए Tiago ज्यादा पसंद की जाती है.

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