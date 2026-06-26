Fortuner-Scorpio का दौर खत्म? अब लोगों की पहली पसंद बन रहीं ये EVs

Electric SUVs in India: भारतीय सड़को पर काफी पहले फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो का रौब चलता आ रहा है. भारी-भरकम डीजल इंजन, शानदार लुक और भौकाल बनाने के लिए लोग इन गाड़ियों के दीवाने हैं. लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है. बता दें कि, बढ़ती डीजल की कीमतों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया है.

आज की तारीख में 25 से 45 लाख रुपये के बजट में लोग ट्रेडिशनल डीजल एसयूवी छोड़कर धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. जो न सिर्फ जेब का खर्च बचाती हैं बल्कि रोड प्रजेंस में भी बड़ी-बड़ी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं. तो चलिए जानतें हैं कौन से EVs हैं जिनका मार्केट में क्रेज बढ़ता जा रहा है.

महिंद्रा XEV 9e ने मचाया ग़दर

बता दें कि, महिंद्रा ऑटोमोबाइल भी अब इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा फोकस कर रही है. महिंद्रा ने करीब 22 से 31 लाख रुपये के बजट में एक शानदार इलेक्ट्रिक कार लांच की है. हम बात कर रहें महिंद्रा XEV 9e, जिसका लुक सड़क पर निकलते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है.

इसके केबिन में मिलने वाली ट्रिपल-स्क्रीन और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स किसी लग्जरी स्पेसशिप जैसे लगते हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि इसका बड़ा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में लगभग 656 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करता है, जो लंबे सफर के लिए एकदम परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार है.

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टाटा हैरियर EV भी है शानदार विकल्प

बता दें कि, टाटा मोटर्स ने भी अपनी सबसे दमदार और सुरक्षित एसयूवी हैरियर को इलेक्ट्रिक अवतार में पेश कर दिया है. 21.49 लाख रुपये से शुरू होने वाली यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों वाली मजबूती और कमाल का राइड कम्फर्ट चाहते हैं.

हैरियर ईवी में आपको ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जिसका मतलब है कि आप इसे बिना किसी झिझक के खराब रास्तों या ऑफ-रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं. इसका केबिन बेहद प्रीमियम है और यह चलती भी बिना किसी शोर शराबे के है.

बीवाईडी भी है कमाल की इलेक्ट्रिक SUV

अगर आपको एकदम बिल्कुल हटके और गैजेट्स से भरपूर गाड़ी चाहिए तो बीवाईडी अट्टो 3 इस बजट में सबसे अनोखा विकल्प बनकर उभरी है. लगभग 25 से 34 लाख रुपये की रहने वाली इस ग्लोबल ईवी का इंटीरियर बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश है.

इसमें मिलने वाला रोटेटिंग टचस्क्रीन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ड्राइविंग को बेहद सेफ और आसान बना देते हैं. करीब 521 km की रेंज और स्मूथ पावर डिलीवरी के कारण अब बड़े शहरों में यह गाड़ी बड़े लोगों की पहली पसंद बन रही है.

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