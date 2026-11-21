Car Battery Charging Tips: सुबह ऑफिस जाने की जल्दी हो या परिवार के साथ कहीं बाहर निकलना हो, ऐसे समय में अगर कार स्टार्ट न हो तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है. अक्सर कार की हेडलाइट या केबिन लाइट गलती से खुली रह जाने, लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रहने या छोटी दूरी के सफर के कारण कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है.

हालांकि, बैटरी डेड होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको तुरंत नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी या मैकेनिक को बुलाना होगा. आप सही जानकारी और सुरक्षा नियमों का पालन करके घर पर ही 12 वोल्ट की कार बैटरी को आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं.

सही ऑटोमैटिक चार्जर का करें चुनाव

घर पर कार की बैटरी चार्ज करने के लिए सबसे पहले एक सही 12V ऑटोमैटिक स्मार्ट चार्जर का होना जरूरी है. बाजार में साधारण लेड-एसिड, ईएफबी और एजीएम जैसी अलग-अलग तकनीक वाली बैटरियां आती हैं, जिनकी चार्जिंग जरूरतें भी भिन्न होती हैं.

इसलिए चार्जर खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले कार के ओनर मैनुअल और बैटरी के लेबल को जरूर पढ़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चार्जर आपकी बैटरी तकनीक को सपोर्ट करता है. ध्यान रखें कि कार की बैटरी को कभी भी सीधे घर के साधारण इन्वर्टर से जोड़कर चार्ज करने की गलती न करें.

चार्जिंग से पहले बैटरी की जांच और सुरक्षा है जरूरी

बैटरी चार्ज करने से पहले कार को समतल जगह पर पार्क करें, इग्निशन बंद करके चाबी निकाल लें और सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण ऑफ कर दें. बोनट खोलकर बैटरी को ध्यान से देखें कि उसमें कोई दरार, सूजन, एसिड का रिसाव या असामान्य गर्मी तो नहीं है.

यदि बैटरी क्षतिग्रस्त है या बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसे बिल्कुल चार्ज न करें. बैटरी को हमेशा खुली और हवादार जगह पर ही चार्ज करें और आसपास आग, चिंगारी या सिगरेट न ले जाएं, क्योंकि चार्जिंग के दौरान इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस विस्फोट का कारण बन सकती है.

चार्जर के तार जोड़ने का सही तरीका

कार निर्माता के निर्देशों के अनुसार तय करें कि बैटरी को कार में लगे हुए चार्ज करना है या बाहर निकालकर. यदि बैटरी बाहर निकालनी हो, तो पहले नेगेटिव टर्मिनल और फिर पॉजिटिव टर्मिनल खोलें. इसके बाद चार्जर को बंद रखते हुए उसके लाल क्लैंप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और काले क्लैंप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें. दोनों क्लैंप आपस में न टकराएं इसका खास ध्यान रखें. कनेक्शन सुरक्षित होने के बाद ही चार्जर को बिजली के बोर्ड से जोड़कर ऑन करें.

यह भी पढ़ें: BYD Atto 3 Sealion 7 Sales: Tata-Mahindra को टक्कर दे रही BYD, भारत में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

चार्जिंग पूरी होने और बैटरी बदलने के संकेत

पूरी तरह डिस्चार्ज बैटरी को फुल चार्ज होने में कई घंटे लग सकते हैं. चार्जिंग पूरी होने पर पहले चार्जर का स्विच बंद करें और प्लग निकालें, उसके बाद ही बैटरी से क्लैंप हटाएं. कार में बैटरी दोबारा लगाते समय पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ें. एक स्वस्थ और फुल चार्ज 12V बैटरी का वोल्टेज लगभग 12.6 से 12.8 वोल्ट के आसपास रहता है.

यदि आप जंप-स्टार्ट का सहारा लेते हैं, तो भी बैटरी को पूरा चार्ज होने के लिए गाड़ी को कुछ देर चलाना पड़ता है. अगर बैटरी बार-बार डिस्चार्ज हो रही है या पावर नहीं रोक पा रही, तो अल्टरनेटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच कराएं या बैटरी बदलवा लें.

यह भी पढ़ें: Fog Driving Tips: घने कोहरे में कार की कौन सी लाइट जलानी चाहिए, जान लें ड्राइविंग टिप्स