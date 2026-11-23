कार चलाने वाले लोगों के लिए PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज है. इसके जरिए पता चलता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं तय प्रदूषण मानकों के अंदर है या नहीं. इसके लिए वाहन मालिक पेट्रोल पंप या अधिकृत PUC सेंटर पर जाकर गाड़ी की जांच करवाते हैं. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी बन सकती है, जब कार ठीक होने के बावजूद सेंटर की मशीन गलत रीडिंग दे दे या ऑपरेटर की लापरवाही से गलत रिपोर्ट जारी हो जाए. ऐसे में वाहन मालिक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

हाल ही में गुरुग्राम में जांच के दौरान 12 PUC सेंटरों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड ब्लॉक किए गए. इनमें तीन सेंटरों को खराब मशीनों के कारण सील भी किया गया. अगर आपको भी लगता है कि PUC सेंटर ने आपकी कार की गलत रिपोर्ट दी है तो जरूरी नहीं कि आप उसे सही मानकर स्वीकार कर लें. आपके पास दोबारा जांच कराने और संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने का विकल्प है. इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और सही प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है.

सबसे पहले रिपोर्ट और टेस्ट की रसीद लें

अगर आपको PUC टेस्ट की रिपोर्ट गलत लगती है तो सबसे पहले सेंटर से टेस्ट की पूरी जानकारी मांगें. रिपोर्ट में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट की तारीख, समय और उत्सर्जन से जुड़ी रीडिंग जरूर देखें. अगर गाड़ी को फेल किया गया है तो सेंटर से Form 59-A यानी PUC Rejection Slip मांगें. इस फॉर्म में गाड़ी के फेल होने की वजह दर्ज होती है. इसमें मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं. पहला इंजन की Malfunction Indicator Lamp (MIL) का जलना और दूसरा प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा से ज्यादा होना.

दूसरे अधिकृत सेंटर पर दोबारा कराएं जांच

अगर आपको पहले सेंटर की मशीन या जांच प्रक्रिया पर संदेह है तो किसी दूसरे अधिकृत PUC सेंटर पर जाकर दोबारा टेस्ट करा सकते हैं. ध्यान रखें कि केवल अधिकृत सेंटर से ही जांच करवाएं. अगर दूसरे सेंटर की रिपोर्ट में कार पास हो जाती है, जबकि पहले सेंटर ने उसे फेल बताया था, तो दोनों रिपोर्ट की कॉपी सुरक्षित रखें. इससे अधिकारियों को शिकायत की जांच करने में मदद मिलेगी. हालांकि अलग-अलग समय पर वाहन की वास्तविक उत्सर्जन स्थिति बदल सकती है, इसलिए केवल दो रिपोर्टों में अंतर होना अपने आप में मशीन की गड़बड़ी होने का पता नहीं चलता.

यह भी पढ़ें: Honda Recalls 810000 Vehicles: Honda की कारों में फिर निकली खराबी, 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां Recall

RTO या ट्रांसपोर्ट विभाग में करें शिकायत

PUC सेंटर को अधिकृत करने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग की होती है. इसलिए गलत रिपोर्ट, मशीन की खराबी, बिना जांच रिपोर्ट जारी करने या सेंटर की मनमानी की शिकायत अपने क्षेत्र के RTO, DTO या संबंधित परिवहन विभाग के अधिकारी से करें. शिकायत में सेंटर का नाम, पता, PUC सेंटर का कोड, टेस्ट की तारीख, रसीद और दोनों टेस्ट रिपोर्ट लगाएं. साथ ही यह भी बताएं कि आपको रिपोर्ट में किस तरह की गड़बड़ी नजर आई. संबंधित अधिकारी सेंटर की जांच कर सकते हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर उसका लाइसेंस या संचालन संबंधी अनुमति निलंबित करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर स्थानीय परिवहन कार्यालय में शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं मिलता है तो CPGRAMS यानी Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. यह केंद्र और राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ा सार्वजनिक शिकायत मंच है. शिकायत दर्ज करने के बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका स्टेटस भी चेक किया जा सकता है. अगर समस्या PUC पोर्टल पर गलत डेटा दिखने, टेस्ट रिकॉर्ड अपडेट न होने या तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ी है तो Parivahan के PUCC हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कब करवाना चाहिए Engine Overhaul, मैकेनिक से जरूर करें ये पांच सवाल