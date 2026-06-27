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हिंदी न्यूज़ऑटोनई मारुति Brezza और Victoris अंडरबॉडी CNG में कौन सी कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा?

नई मारुति Brezza और Victoris अंडरबॉडी CNG में कौन सी कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा?

Brezza vs Victoris CNG: नई मारुति ब्रेज़ा और विक्टोरिस अंडरबॉडी CNG में कौन सी कार है पैसा वसूल? जानें बजट, बूट स्पेस और फीचर्स के आधार पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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Brezza vs Victoris CNG: बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से अगर आप भी परेशान हैं तो आप सीएनजी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप एक ऐसी सीएनजी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें बूट स्पेस से समझौता न करना पड़े तो मारुति सुजुकी ने आपकी यह टेंशन दूर कर दी है. 

क्योंकि, मार्केट में नई मारुति ब्रेज़ा और मारुति विक्टोरिस दोनों ही अंडरबॉडी सीएनजी टैंक तकनीक के साथ आ रही हैं. विक्टोरिस ने जहां पहले ही फुल बूट स्पेस देकर धमाल मचाया हुआ है, वहीं नई ब्रेज़ा भी अब इसी सेटअप के साथ आ रही है. ऐसे में दोनों के बीच सही कार चुनना थोड़ा उलझन भरा हो सकता है. तो चलिए जानतें हैं कौन सी सीएनजी कार बेस्ट है.

मिलेगा अच्छा बूट स्पेस 

बता दें कि. अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिलेंडर गाड़ी के नीचे फिट होता है. जिसके चलते डिग्गी का पूरा स्पेस खाली मिल जाता है. मारुति विक्टोरिस में आपको लगभग 439 लीटर का शानदार बूट स्पेस मिलता है. जो लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए बेहतरीन है. 

वहीं, नई ब्रेज़ा भी अब इसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है. जिससे इसका पुराना बूट स्पेस क्रंच पूरी तरह खत्म हो जाएगा. अगर सामान रखने की जगह आपकी पहली प्राथमिकता है तो विक्टोरिस अपनी बड़ी बॉडी के कारण थोड़ा आगे निकल जाती है लेकिन ब्रेज़ा का नया अवतार भी कम नहीं है. इस लिए  दोनों कार आप चुन सकते हैं.

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बजट, प्राइजिंग और फीचर्स का बड़ा अंतर

हालांकि, दोनों कारों के बीच सबसे बड़ा खेल प्राइस का है. मारुति विक्टोरिस एक प्रीमियम मिड-साइज SUV सेगमेंट में आती है. जिसकी CNG कार का रेंज लगभग 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बड़ी स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

वहीं, दूसरी तरफ, नई ब्रेज़ा एक सब-कॉम्पैक्ट SUV है. जो विक्टोरिस के मुकाबले काफी किफायती होगी. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप एक वैल्यू-फॉर-मनी कॉम्पैक्ट कार चाहते हैं. तो नई ब्रेज़ा आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकती है.

आपके लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट?

बता दें कि, अगर आपको एक बड़ी ज्यादा सेफ 5-स्टार रेटेड और प्रीमियम फील वाली SUV चाहिए. तो मारुति विक्टोरिस CNG आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन अगर आप रोज़ाना सिटी ड्राइविंग के लिए एक मस्कुलर, बजट-फ्रेंडली और आसानी से पार्क होने वाली SUV की तलाश में हैं. तो नई ब्रेज़ा अंडरबॉडी CNG का इंतजार करना समझदारी होगी. 

कुल मिलाकर कम बजट में नयापन चाहिए तो ब्रेज़ा चुनें और बड़े साइज व प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए विक्टोरिस पर जाएं. हालांकि, आप बाजार में कई और ऑप्शन भी देख सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Maruti Victoris CNG New Maruti Brezza CNG Underbody CNG Cars India Brezza Vs Victoris CNG
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