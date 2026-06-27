नई मारुति Brezza और Victoris अंडरबॉडी CNG में कौन सी कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा?

Brezza vs Victoris CNG: बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से अगर आप भी परेशान हैं तो आप सीएनजी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप एक ऐसी सीएनजी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें बूट स्पेस से समझौता न करना पड़े तो मारुति सुजुकी ने आपकी यह टेंशन दूर कर दी है.

क्योंकि, मार्केट में नई मारुति ब्रेज़ा और मारुति विक्टोरिस दोनों ही अंडरबॉडी सीएनजी टैंक तकनीक के साथ आ रही हैं. विक्टोरिस ने जहां पहले ही फुल बूट स्पेस देकर धमाल मचाया हुआ है, वहीं नई ब्रेज़ा भी अब इसी सेटअप के साथ आ रही है. ऐसे में दोनों के बीच सही कार चुनना थोड़ा उलझन भरा हो सकता है. तो चलिए जानतें हैं कौन सी सीएनजी कार बेस्ट है.

मिलेगा अच्छा बूट स्पेस

बता दें कि. अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिलेंडर गाड़ी के नीचे फिट होता है. जिसके चलते डिग्गी का पूरा स्पेस खाली मिल जाता है. मारुति विक्टोरिस में आपको लगभग 439 लीटर का शानदार बूट स्पेस मिलता है. जो लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए बेहतरीन है.

वहीं, नई ब्रेज़ा भी अब इसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है. जिससे इसका पुराना बूट स्पेस क्रंच पूरी तरह खत्म हो जाएगा. अगर सामान रखने की जगह आपकी पहली प्राथमिकता है तो विक्टोरिस अपनी बड़ी बॉडी के कारण थोड़ा आगे निकल जाती है लेकिन ब्रेज़ा का नया अवतार भी कम नहीं है. इस लिए दोनों कार आप चुन सकते हैं.

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बजट, प्राइजिंग और फीचर्स का बड़ा अंतर

हालांकि, दोनों कारों के बीच सबसे बड़ा खेल प्राइस का है. मारुति विक्टोरिस एक प्रीमियम मिड-साइज SUV सेगमेंट में आती है. जिसकी CNG कार का रेंज लगभग 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बड़ी स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

वहीं, दूसरी तरफ, नई ब्रेज़ा एक सब-कॉम्पैक्ट SUV है. जो विक्टोरिस के मुकाबले काफी किफायती होगी. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप एक वैल्यू-फॉर-मनी कॉम्पैक्ट कार चाहते हैं. तो नई ब्रेज़ा आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकती है.

आपके लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट?

बता दें कि, अगर आपको एक बड़ी ज्यादा सेफ 5-स्टार रेटेड और प्रीमियम फील वाली SUV चाहिए. तो मारुति विक्टोरिस CNG आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन अगर आप रोज़ाना सिटी ड्राइविंग के लिए एक मस्कुलर, बजट-फ्रेंडली और आसानी से पार्क होने वाली SUV की तलाश में हैं. तो नई ब्रेज़ा अंडरबॉडी CNG का इंतजार करना समझदारी होगी.

कुल मिलाकर कम बजट में नयापन चाहिए तो ब्रेज़ा चुनें और बड़े साइज व प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए विक्टोरिस पर जाएं. हालांकि, आप बाजार में कई और ऑप्शन भी देख सकते हैं.

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