भारतीय क्रिकेट को शिखर पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है. उनके जन्मदिन के मौके पर यह खबर सामने आई है. भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगुली के योदगान को देखते हुए उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा. ऐसे में फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि अब तक सौरव गांगुली से पहले कितने भारतीय क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. यहां आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा.

आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है?

सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि आखिर आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है. बता दें कि 2009 में आईसीसी ने इसकी शुरुआत की थी. यह दिग्गज क्रिकेटरों के लिए एक खास सम्मान है. हर साल बोर्ड किसी एक खिलाड़ी को इस खास सम्मान से नवाजता है.

कितने भारतीय क्रिकेटर्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सौरव गांगुली 12वें भारतीय क्रिकेटर होंगे. उनसे पहले कुल 11 दिग्गजों को यह सम्मान मिल चुका है. इसमें 9 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स शामिल हैं. पुरुष खिलाड़ियों में बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल है. वहीं महिला खिलाड़ियों में डायना एडुल्जी और नीतू डेविड को यह सम्मान मिला है.

सौरव गांगुली का इंटरनेशनल करियर

सौरव गांगुली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच खेले. टेस्ट की 188 पारियों में उन्होंने 42.17 की औसत से 7,212 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. उनका हाई स्कोर 239 रन है. वहीं टेस्ट क्रिकेट में दादा के नाम 32 विकेट भी हैं. इसके अलावा वनडे क्रिकेट की 300 पारियों में दादा ने 11,363 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 41.02 का रहा. वनडे में गांगुली के नाम 22 शतक और 72 अर्धशतक हैं. दादा ने वनडे में कुल 100 विकेट भी झटके हैं.

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