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हिंदी न्यूज़ऑटोRenault नए अंदाज में पेश करने जा रही अपनी सबसे सस्ती कार, 2 जुलाई को की जाएगी लॉन्च

Renault नए अंदाज में पेश करने जा रही अपनी सबसे सस्ती कार, 2 जुलाई को की जाएगी लॉन्च

Kwid Facelift: इंजन में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो पहले से इस्तेमाल हो रहा है. यह इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) दोनों गियरबॉक्स के साथ आएगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Jun 2026 04:18 PM (IST)
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भारतीय कार बाजार में छोटी और सस्ती कारों की मांग हमेशा से बहुत ज्यादा रही है. खासकर एंट्री-लेवल सेगमेंट में लोग ऐसी कारें पसंद करते हैं जो कम कीमत में अच्छा माइलेज, आसान ड्राइविंग और अच्छे फीचर्स दें. इसी सेगमेंट में Renault अपनी पॉपुलर कार Kwid का नया फेसलिफ्ट मॉडल लेकर आने वाली है. इस यह नई Renault Kwid को 2 जुलाई को भारत में लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी का उद्देश्य इस अपडेटेड मॉडल के जरिए ग्राहकों को नया डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी देना है.

नई Renault Kwid फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिल सकता है. इस कार का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश होगा. इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप्स और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है, जिससे इसका फ्रंट लुक ज्यादा आकर्षक लगेगा. इसका डिजाइन थोड़ा SUV जैसा भी महसूस हो सकता है, जो आजकल ग्राहकों को बहुत पसंद आता है. रियर में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे कार पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखेगी. 

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स 

इंटीरियर में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं. नई Renault Kwid में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जिससे म्यूजिक, कॉलिंग और नेविगेशन इस्तेमाल करना आसान होगा. इसके साथ ही डिजिटल डिस्प्ले भी दिया जा सकता है, जो ड्राइवर को स्पीड, फ्यूल और अन्य जरूरी जानकारी दिखाएगा. केबिन की क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सकता है, जिससे अंदर बैठने का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा आरामदायक और अच्छा लगे.

फीचर्स की बात करें तो इसमें कई मॉडर्न सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं. इसमें Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलेंगे, जिससे मोबाइल को कार से आसानी से जोड़ा जा सकेगा. इसके अलावा रियर पार्किंग कैमरा, कनेक्टेड कार फीचर्स और कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी मिल सकती हैं. सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग, ABS और EBD जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सेफ बनाएंगे.

कैसी होगी गाड़ी की पावर?

इंजन में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो पहले से इस्तेमाल हो रहा है. यह इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) दोनों गियरबॉक्स के साथ आएगा. यह इंजन खासकर शहर की ड्राइविंग के लिए ठीक माना जाता है और अच्छा माइलेज भी देता है, जो इस सेगमेंट के ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी होता है.

कीमत की बात करें तो Renault Kwid को 4.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. यह कार उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है जो पहली कार खरीद रहे हैं या कम बजट में स्टाइलिश और फीचर वाली गाड़ी चाहते हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Jun 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Renault Kwid Auto News Renault India Car News Renault Kwid Facelift
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