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हिंदी न्यूज़ऑटोकार की यह एक आदत धीरे-धीरे खाली कर रही आपकी जेब, ज्यादातर ड्राइवर हैं अनजान

कार की यह एक आदत धीरे-धीरे खाली कर रही आपकी जेब, ज्यादातर ड्राइवर हैं अनजान

Bad Driving Habits that Waste Fuel: क्या आप भी गाड़ी चलाते समय क्लच पैडल पर पैर रखते हैं? ड्राइवरों की इस आदत के बारे में, जो कार का माइलेज घटाने के साथ-साथ आपकी जेब पर हजारों का चूना लगा सकती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 09:43 AM (IST)
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Bad Driving Habits that Waste Fuel: आजकल गाड़ियों की भीड़ बढ़ने के चलते हर किसी के लिए गाड़ी ड्राइव करना आसान नहीं है. कुछ सालों ड्राइविंग के बाद भी कुछ ड्राइवर सही तरीके से गाड़ी नहीं चला पाते हैं. बढ़ती ट्रैफिक के चलते बार-बार गियर बदलने और ब्रेक लगाने के चक्कर में अक्सर ड्राइवरों के पैर क्लच और ब्रेक पैडल पर ही टिके रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने-अनजाने में अपनाई गई आपकी यही एक आदत धीरे-धीरे आपकी जेब खाली कर रही है. 

कार चलाते समय क्लच पैडल पर बेवजह पैर रखने या आधा क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने की आदत कार को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है. मजे की बात यह है कि देश के ज्यादातर ड्राइवर इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनकी इस छोटी सी लापरवाही से गाड़ी का माइलेज तो गिरता ही है साथ ही भारी-भरकम रिपेयरिंग का बिल भी तैयार हो जाता है. चलिए जानतें हैं ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है.

क्या होती है क्लच राइडिंग?

बता दें कि, बहुत से कार चालकों की आदत होती है कि गियर बदलने के बाद भी वे अपने बाएं पैर को क्लच पैडल से पूरी तरह नहीं हटाते. बल्कि हल्का सा दबाकर उसी पर आराम से टिकाए रखते हैं. इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में क्लच राइडिंग कहा जाता है. जब आप ऐसा करते हैं तो क्लच प्लेट्स पूरी तरह से अलग नहीं हो पातीं और वे आपस में रगड़ खाने लगती हैं. 

इस लगातार होने वाले घर्षण की वजह से इंजन की पूरी पावर पहियों तक नहीं पहुंच पाती और गाड़ी के पार्ट्स बहुत ज्यादा गर्म होने लगते हैं. यह आदत नई क्लच प्लेट को भी कुछ ही महीनों में पूरी तरह जलाकर खाक कर सकती है. जिसके चलते आपको क्लच प्लेट जल्द ही बदलवाना पड़ सकता है.

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बढ़ सकता है खर्चा 

जानकारी के लिए बता दें कि, अगर आप इस खराब आदत को समय रहते नहीं बदलते हैं. तो बहुत जल्द आपको अपनी कार की क्लच असेंबली बदलवानी पड़ सकती है. एक बार क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बेयरिंग खराब होने पर उन्हें ठीक कराने या नया डलवाने का खर्च गाड़ी के मॉडल के हिसाब से 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक जा सकता है. 

इसके अलावा आधा क्लच दबाकर गाड़ी चलाने से कार का इंजन जरूरत से ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने लगता है. जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. यानी एक तरफ मैकेनिक का तगड़ा बिल और दूसरी तरफ रोज-रोज पेट्रोल-डीजल का एक्स्ट्रा खर्चा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Dangers Of Riding The Clutch While Driving How Clutch Riding Reduces Car Mileage Car Clutch Plate Replacement Cost India Bad Driving Habits That Waste Fuel
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