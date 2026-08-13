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हिंदी न्यूज़ऑटोScorpio-Thar समेत Mahindra गाड़ियों पर लाखों का डिस्काउंट, जानें पूरी डिटेल्स

Scorpio-Thar समेत Mahindra गाड़ियों पर लाखों का डिस्काउंट, जानें पूरी डिटेल्स

Mahindra Cars Discount: अगस्त 2026 में महिंद्रा SUV खरीदने वालों के लिए कई आकर्षक डील मौूद हैं. अधिकतम फायदा 1.25 लाख रुपये तक बताया जा रहा है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 13 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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अगस्त 2026 में अगर आप महिंद्रा की कोई SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. महिंद्रा ने अपनी कई SUV पर इस महीने अलग-अलग तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट दिए हैं. कुछ मॉडल्स पर कैश डिस्काउंट, जबकि कुछ पर एक्सचेंज बोनस, एक्सेसरीज या अन्य बेनिफिट्स मिल सकते हैं. इसके अलावा SUV पर कुल फायदा लाखों रुपये तक पहुंच रहा है. हालांकि, रियल ऑफर मॉडल, वेरिएंट, स्टॉक और डीलर के हिसाब से अलग हो सकता है.

किन SUV पर मिल सकता है फायदा?

  • महिंद्रा की SUV रेंज में Thar, Thar Roxx, Scorpio-N, Scorpio Classic, XUV 3XO, Bolero और दूसरी गाड़ियां शामिल हैं. अगस्त के दौरान इन मॉडल्स पर अलग-अलग ऑफर देखने को मिल रहे हैं. Thar Roxx पर अगस्त 2026 में 1.20 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है.

Scorpio-Thar समेत Mahindra गाड़ियों पर लाखों का डिस्काउंट, जानें पूरी डिटेल्स

  • महिंद्रा Thar Roxx कंपनी की लोकप्रिय लाइफस्टाइल SUV है. इस पर अगस्त में 1.20 लाख रुपये तक का डिस्काउंट/बेनिफिट मिल सकता है. यह फायदा सभी वेरिएंट पर एक जैसा नहीं होगा. इसलिए ग्राहक को अपनी पसंद के वेरिएंट के हिसाब से डीलर से ऑफर की जानकारी लेनी चाहिए.
  • इसके अलावा Thar पर 50 हजार रुपये, Scorpio N पर 1.25 लाख रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है. बोलेरो पर 45 हजार और XUV 3XO पर 40 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.
  • महिंद्रा के हर मॉडल के लिए डिस्काउंट की रकम अलग हो सकती है. कुछ मामलों में कैश डिस्काउंट के बजाय एक्सचेंज बोनस या एक्सेसरीज जैसे फायदे दिए जा सकते हैं. इसलिए केवल डिस्काउंट की रकम देखकर कार चुनने के बजाय यह देखना जरूरी है कि आपके चुने हुए वेरिएंट पर बचत कितनी हो रही है.

पुराने स्टॉक पर ज्यादा फायदा

  • कार कंपनियां अक्सर पुराने मॉडल ईयर के स्टॉक को निकालने के लिए अतिरिक्त फायदे देती हैं. ऐसे में अगर आपको मॉडल ईयर से कोई परेशानी नहीं है, तो डीलर से पुराने स्टॉक और उस पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जरूर पूछें. इससे सामान्य ऑफर के मुकाबले बेहतर डील मिल सकती है.
  • यहां एक बात समझना जरूरी है कि 1.25 लाख रुपये तक का फायदा हर ग्राहक को सीधे कैश में नहीं मिलेगा. अधिकतम लाभ में अलग-अलग प्रकार के ऑफर शामिल हो सकते हैं. इसलिए बुकिंग से पहले डीलर से पूछें कि कैश डिस्काउंट कितना है, एक्सचेंज बोनस कितना है और एक्सेसरीज या दूसरे बेनिफिट्स की वास्तविक कीमत कितनी है.


Scorpio-Thar समेत Mahindra गाड़ियों पर लाखों का डिस्काउंट, जानें पूरी डिटेल्स

SUV खरीदने वालों के लिए क्यों खास है अगस्त?

  • अगर आप पहले से महिंद्रा SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ऑफर की वजह से आपकी कुल खरीद लागत कम हो सकती है. खासकर ऐसे ग्राहक जो Thar Roxx, Scorpio-N, Thar या XUV 3XO जैसे मॉडल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डीलर से मौजूदा ऑफर पर बातचीत करना फायदेमंद हो सकता है.
  • महिंद्रा ने अप्रैल 2026 में अपनी ICE SUV रेंज की कीमतों में औसतन 1.6% तक बढ़ोतरी की थी, जबकि अधिकतम बढ़ोतरी 2.5% तक बताई गई थी. ऐसे में मौजूदा डिस्काउंट और बेनिफिट खरीद के समय कीमत के असर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

ऑफर लेने से पहले ये जरूर चेक करें

  • कार खरीदने से पहले डीलर से एक लिखित कोटेशन लेना बेहतर रहेगा. इसमें एक्स-शोरूम कीमत, इंश्योरेंस, RTO, एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट और अन्य सभी चार्ज अलग-अलग देखें. अगर आप अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी दूसरे डीलर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुलना कर सकते हैं.
  • ऐसे में कहा जा सकता है कि अगस्त 2026 में महिंद्रा SUV खरीदने वालों के लिए कई आकर्षक डील उपलब्ध हैं. अधिकतम फायदा 1.25 लाख रुपये तक बताया जा रहा है, लेकिन आपकी वास्तविक बचत चुने गए मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगी. इसलिए बुकिंग से पहले कम से कम 2-3 डीलर से ऑफर की तुलना करना सबसे बेहतर तरीका रहेगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 13 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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