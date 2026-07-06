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हिंदी न्यूज़ऑटोरोज ऑफिस जाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच कारें, जेब और घर दोनों के लिए एकदम सेफ

रोज ऑफिस जाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच कारें, जेब और घर दोनों के लिए एकदम सेफ

Best Budget Cars for Daily Commute: रोज ऑफिस जाने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट कार तो देखिए माइलेज और सेफ्टी में सबसे आगे रहने वाली ये 5 किफायती कारें जो रखेंगी आपकी जेब का पूरा ख्याल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 10:08 AM (IST)
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हर दिन रोज सुबह-सुबह उठकर ऑफिस जाना और रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक सुबह ही मूड खराब कर देते हैं. जिसके चलते हर कोई अपने लिए एक ऐसी कार चाहता है जो शहर में एकदम मक्खन की तरह चले और साथ ही माइलेज भी शानदार दें. 

बता दें कि, अगर आप भी अपने डेली सफर के लिए एक परफेक्ट और किफायती कार की तलाश में हैं तो बाजार में कुछ ऐसे कमाल के ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपकी जेब और परिवार दोनों का ख्याल रखते हैं. तो चलिए जानतें हैं रोजाना ऑफिस जाने ऐसी ही पांच शानदार कारों के बारे में जो आपकी सफर को आसान बना सकती है.

सेलेरियो और ऑल्टो K10

बता दें कि, जब बात हर रोज ऑफिस जाने और पेट्रोल के पैसे बचाने की हो तो मारुति सुजुकी का कोई मुकाबला नहीं है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मारुति सेलेरियो और ऑल्टो के10 का. ये दोनों ही कारें अपने कॉम्पैक्ट साइज की वजह से भारी ट्रैफिक और छोटी गलियों में बहुत आसानी से निकल जाती हैं. 

सबसे बड़ी बात यह है कि इनका माइलेज 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है. जिससे आपका मंथली फ्यूल का खर्च बेहद कम हो जाता है. बजट के हिसाब से ये दोनों कारें मिडिल क्लास के लिए बेस्ट हैं.

टाटा टियागो भी है अच्छा ऑप्शन 

बता दें कि, अगर आप भी एक ऐसी कार देख रहें जो माइलेज के साथ-साथ सेफ्टी भी तो टाटा टियागो से बेहतर कोई और चॉइस नहीं हो सकती. ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. जो की इतनी कम बजट कार में बहुत बड़ी बात है. 

इसका मजबूत बॉडी शेल और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हाईवे और सिटी दोनों जगह आपको और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा देते हैं. फीचर्स के मामले में भी यह काफी मॉडर्न है और इसमें ड्राइव करना काफी आरामदायक रहता है.

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स्पेस और आराम का परफेक्ट कॉम्बो

कई सालों से मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद मारुति वैगनआर आज भी ऑफिस जाने वालों के लिए एक बेहतरीन कार है. इसके टॉल-बॉय डिजाइन की वजह से इसमें कमाल का हेडरूम और केबिन स्पेस मिलता है. जिससे लंबे ट्रैफिक जाम में भी आप थकावट महसूस नहीं करते. यह कार 1.0 लीटर और 1.2 लीटर के दो दमदार इंजन ऑप्शंस के साथ आती है. इसका सीएनजी वेरिएंट भी मार्केट में काफी पॉपुलर है जो रनिंग कॉस्ट को लगभग आधी कर देता है.

स्टाइल और फीचर्स का तड़का

अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और जिसके केबिन में बैठते ही एक लग्जरी फील आए. तो हुंडई ग्रैंड आई10 निओस आपके लिए बनी है. इसका स्मूथ इंजन सिटी में चलाने के लिए बेहद शानदार है. 

इसके अलावा कंपनी ने अब इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स देना शुरू कर दिया है. जिससे यह सेफ्टी के मामले में भी बेहद मजबूत हो गई है. टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपके ऑफिस के सफर को काफी मजेदार बना देते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Celerio Vs Tiago Affordable Safety Cars Best Cars For Daily Commute Top Mileage Cars For Office
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