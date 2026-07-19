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हिंदी न्यूज़ऑटोEV खरीदने की सोच रहे हैं? कुछ दिन रुकिए, आ रही हैं 500KM+ रेंज वाली 3 नई कारें

EV खरीदने की सोच रहे हैं? कुछ दिन रुकिए, आ रही हैं 500KM+ रेंज वाली 3 नई कारें

Upcoming Electric Cars India: इलेक्ट्रिक कार खरीदने का है प्लान तो कुछ दिन रुकें. भारत में जल्द आ रही हैं 500KM से ज्यादा की दमदार रेंज देने वाली 3 नई धांसू कारें. जानिए कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jul 2026 07:41 PM (IST)
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Upcoming Electric Cars India: भारत में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के कीमतों और बढ़ते प्रदुषण के चलते अब सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा सपोर्ट करती है. जबकि अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों पर दांव लगा रही हैं. अब भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए हमारी सलाह यही है कि थोड़ा सा रुक जाइए. 

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत जल्द बड़ा धमाका होने वाला है. क्योंकि, बजट सेगमेंट से लेकर प्रीमियम कैटगरी तक ऐसी शानदार गाड़ियां एंट्री मारने के लिए तैयार हैं जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन यानी बार-बार चार्ज करने के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी. आने वाले कुछ ही दिनों में 500 किलोमीटर से ज्यादा की दमदार रेंज वाली 3 नई इलेक्ट्रिक कारें दस्तक देने वाली हैं. तो चलिए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों की पूरी डिटेल.

महिंद्रा की नई कार होगी लॉन्च 

बता दें कि, महिंद्रा अपनी नई बोर्न-इलेक्ट्रिक सीरीज़ के तहत महिंद्रा XEV 4e  को बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इस कूपे स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी का लुक बेहद आधुनिक और स्पोर्टी है जो सड़कों पर निकलते ही सबका ध्यान खींचेगी. 

सबसे खास बात यह है कि कंपनी इसमें 60kWh से लेकर 79kWh तक के दमदार बैटरी पैक ऑप्शंस दे सकती है. यह कार सिंगल चार्ज में 500 किमी से ज्यादा की दूरी आसानी से तय कर लेगी. लगभग 13 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ आने वाली यह कार बजट में प्रीमियम मजा देने का दम रखती है.

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टाटा हैरियर ईवी भी होगी लॉन्च 

टाटा मोटर्स अपनी सबसे पॉपुलर और मजबूत एसयूवी हैरियर के इलेक्ट्रिक अवतार टाटा हैरियर ईवी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. टाटा के नए Acti.ev आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनने वाली यह धांसू गाड़ी लुक के मामले में बिल्कुल रेगुलर हैरियर जैसी मस्कुलर होगी. 

लेकिन इसमें मिलने वाला एडवांस बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का भरोसा देगा. ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आने वाली इस बड़ी एसयूवी की शुरुआती कीमत लगभग 25 से 28 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है.

मारुति सुजुकी ई-विटारा भी है लॉन्च को तैयार 

आप को बता दें कि, भारत की सबसे भरोसेमंद कार कंपनी मारुति सुजुकी भी अब ईवी सेगमेंट में अपना पहला बड़ा कदम रखने जा रही है. कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति सुजुकी ई विटारा जल्द ही सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी. 

इस गाड़ी में कंपनी 49kWh और 61kWh क्षमता वाले दो बड़े बैटरी पैक के विकल्प दे रही है. इसका बड़ा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में करीब 500 से 543 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देने का दावा करता है. लगभग 15.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ यह कार सीधे तौर पर टाटा नेक्सन ईवी को कड़ी टक्कर देगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jul 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Tata Harrier EV Specifications Upcoming Electric Cars India 500km Range EV Models Mahindra XEV 4e Launch Price
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