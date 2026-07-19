पेट्रोल की टेंशन खत्म, ये हैं 2026 के सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटर्स

Best mileage scooters: पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें हर किसी की जेब पर भारी पड़ रही हैं. ऐसे में अगर आप डेली के काम या ऑफिस आने-जाने के लिए एक नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्कूटर के माइलेज के बारें में ही सोचते हैं. लेकिन साल 2026 में कंपनियों ने ग्राहकों की इस परेशानी को बहुत हद तक कम कर दिया है.

क्योंकि, अब बाज़ार में ऐसे धांसू स्कूटर्स आ चुके हैं जो न सिर्फ चलाने में बेहद आरामदायक हैं बल्कि पेट्रोल की खपत के मामले में भी सबसे आगे हैं. चलिए जानते हैं 2026 के उन टॉप स्कूटर्स के बारे में जो आपके पेट्रोल की टेंशन खत्म कर देगा.

यामाहा की इस स्कूटर मचाया धमाल

बता दें कि, अगर आप सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर तलाश रहे हैं तो इस समय यामाहा का बाज़ार में कोई मुकाबला नहीं है. कंपनी ने अपने मॉडल्स में स्मार्ट मोटर जनरेटर वाली आधुनिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर यामाहा रेजेडआर 125 एफआई हाइब्रिड का नाम आता है. जो करीब 71.33 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देता है. इसके साथ ही रेट्रो और स्टाइलिश लुक वाली यामाहा फासिनो 125 एफआई हाइब्रिड भी पीछे नहीं है यह स्कूटर भी 68.75 किमी प्रति लीटर का माइलेज आराम से दे देता है.

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सुजुकी और टीवीएस के बेहतरीन स्कूटर

लंबे समय से राज करने वाली सुजुकी और टीवीएस जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी इस साल माइलेज के मामले में अपनी पकड़ काफी मजबूत किया है. सुजुकी एक्सेस 125 अपने दमदार इंजन और स्मूथ परफॉर्मेंस के बाद भी करीब 64 किमी प्रति लीटर का शानदार एवरेज दे देता है.

जबकि दूसरी तरफ मिडिल क्लास परिवारों का पसंदीदा टीवीएस जुपिटर 110 अपने नए अवतार में लगभग 62 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करता है. इन दोनों ही स्कूटर्स में आपको बेहतरीन राइडिंग कम्फर्ट और सामान रखने के लिए बड़ा स्पेस मिलता है.

होंडा एक्टिवा देता है 60 का एवरेज

बता दें कि, जब भी स्कूटर्स की बात होती है तो होंडा एक्टिवा का नाम सबसे ऊपर आता है. अपने अटूट भरोसे और शानदार मजबूती के लिए मशहूर होंडा एक्टिवा 6जी साल 2026 में भी ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है.

यह स्कूटर अपने रिफाइंड इंजन और फ्यूल इंजेक्शन तकनीक के दम पर लगभग 60 किमी प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देता है. ऑफिस जाने वाले युवा हों या घर के बुजुर्ग, एक्टिवा की गजब की रीसेल वैल्यू और बेहद कम मेंटेनेंस खर्च की वजह से लोग आज भी इस पर पूरा भरोसा करते हैं.

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