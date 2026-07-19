पुरानी Victoris या नई Brezza कौन सी आपके लिए फायदे का सौदा, जान लीजिए काम की बात

Victoris vs Brezza: इन दिनों भारत में लोग एसयूवी गाड़ियां जमकर खरीद रहें हैं और भविष्य में भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है. ऐसे में अगर आपका बजट 8 से 12 लाख रुपये के बीच है और आप मारुति सुजुकी की कोई कार खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम मारुति सुजुकी कंपनी की तो बेहतरीन एसयूवी के बारें में जानेंगे और आपको बताएंगे की आप किस पर दांव लगा सकते हैं.

एक तरफ है देश की सबसे पॉपुलर और मिड-साइज़ सेगमेंट में राज करने वाली मारुति सुजुकी विक्टोरिस. वहीं दूसरी तरफ है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बादशाह मारुति ब्रेज़ा. ये दोनों ही गाड़ियां अपनी-अपनी जगह बेहद दमदार हैं लेकिन आपकी जेब और जरूरत के हिसाब से कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी चलिए इसके हर पहलू को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं.

मारुति विक्टोरिस का प्रीमियम लुक

बता दें कि, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप एक बड़ी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहते हैं तो मारुति की फ्लैगशिप एसयूवी विक्टोरिस बेहद ही शानदार विकल्प है. लगभग 10.50 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार देश की पहली मारुति एसयूवी है जिसे सुरक्षा के मामले में भारत और ग्लोबल एनसीएपी से पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

वहीं, इसमें आपको 1.5-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन मिलता है जो माइलेज के मामले में कमाल है. इसके अलावा इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम करीब 28.65 किमी प्रति लीटर का बंपर एवरेज देता है जो पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच बहुत बड़ी राहत है.

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मारुति ब्रेज़ा का किफायती दाम

बात करें अब कम बजट में एक बेहतरीन एसयूवी मारुति ब्रेज़ा की इसका बाज़ार में आज भी कोई तोड़ नहीं है. लगभग 8.26 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली ब्रेज़ा आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती.

कम कीमत होने के बावजूद इसमें आपको वही भरोसेमंद 1.5-लीटर का के-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है. जो शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. ब्रेज़ा का ग्राउंड क्लीयरेंस और इसका कॉम्पैक्ट साइज भारी ट्रैफिक वाले शहरों में चलाने और तंग गलियों में पार्क करने के लिए बेहद आरामदायक साबित होता है.

कौन सी है बेस्ट आपके लिए बेस्ट?

अगर आप भी इन दोनों एसयूवी में कंफ्यूज हैं और समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यह सोचिए की आपको गाड़ी कैसी चाहिए. अगर आपकी पहली प्राथमिकता एडवांस फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS सेफ्टी, पैनोरमिक सनरूफ, ज्यादा बूट स्पेस और एक बड़ी मिड-साइज़ एसयूवी की धमक है. तो आपको लगभग 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके विक्टोरिस की तरफ जाना चाहिए.

वहीं, अगर आपका बजट लिमिटेड है आप एक छोटी फैमिली के लिए मजबूत गाड़ी चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस खर्च बेहद कम हो और रीसेल वैल्यू एकदम टॉप क्लास मिले, तो मारुति ब्रेज़ा खरीदना ही आपके लिए सबसे समझदारी भरा और पैसे बचाने वाला फैसला होगा.

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