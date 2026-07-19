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हिंदी न्यूज़ऑटोCarपुरानी Victoris या नई Brezza कौन सी आपके लिए फायदे का सौदा, जान लीजिए काम की बात

पुरानी Victoris या नई Brezza कौन सी आपके लिए फायदे का सौदा, जान लीजिए काम की बात

Victoris vs Brezza: मारुति विक्टोरिस या ब्रेज़ा, जानिए आपके बजट के लिए कौन सी SUV है बेस्ट सौदा. 5-स्टार सेफ्टी वाली विक्टोरिस और किफायती ब्रेज़ा की कीमत व माइलेज का पूरा कंपैरिजन.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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Victoris vs Brezza: इन दिनों भारत में लोग एसयूवी गाड़ियां जमकर खरीद रहें हैं और भविष्य में भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है. ऐसे में अगर आपका बजट 8 से 12 लाख रुपये के बीच है और आप मारुति सुजुकी की कोई कार खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम मारुति सुजुकी कंपनी की तो बेहतरीन एसयूवी के बारें में जानेंगे और आपको बताएंगे की आप किस पर दांव लगा सकते हैं. 

एक तरफ है देश की सबसे पॉपुलर और मिड-साइज़ सेगमेंट में राज करने वाली मारुति सुजुकी विक्टोरिस. वहीं दूसरी तरफ है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बादशाह मारुति ब्रेज़ा. ये दोनों ही गाड़ियां अपनी-अपनी जगह बेहद दमदार हैं लेकिन आपकी जेब और जरूरत के हिसाब से कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी चलिए इसके हर पहलू को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं.

मारुति विक्टोरिस का प्रीमियम लुक

बता दें कि, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप एक बड़ी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहते हैं तो मारुति की फ्लैगशिप एसयूवी विक्टोरिस बेहद ही शानदार विकल्प है. लगभग 10.50 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार देश की पहली मारुति एसयूवी है जिसे सुरक्षा के मामले में भारत और ग्लोबल एनसीएपी से पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है. 

वहीं, इसमें आपको 1.5-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन मिलता है जो माइलेज के मामले में कमाल है. इसके अलावा इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम करीब 28.65 किमी प्रति लीटर का बंपर एवरेज देता है जो पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच बहुत बड़ी राहत है.

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मारुति ब्रेज़ा का किफायती दाम

बात करें अब कम बजट में एक बेहतरीन एसयूवी मारुति ब्रेज़ा की इसका बाज़ार में आज भी कोई तोड़ नहीं है. लगभग 8.26 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली ब्रेज़ा आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती. 

कम कीमत होने के बावजूद इसमें आपको वही भरोसेमंद 1.5-लीटर का के-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है. जो शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. ब्रेज़ा का ग्राउंड क्लीयरेंस और इसका कॉम्पैक्ट साइज भारी ट्रैफिक वाले शहरों में चलाने और तंग गलियों में पार्क करने के लिए बेहद आरामदायक साबित होता है.

कौन सी है बेस्ट आपके लिए बेस्ट?

अगर आप भी इन दोनों एसयूवी में कंफ्यूज हैं और समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यह सोचिए की आपको गाड़ी कैसी चाहिए. अगर आपकी पहली प्राथमिकता एडवांस फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS सेफ्टी, पैनोरमिक सनरूफ, ज्यादा बूट स्पेस और एक बड़ी मिड-साइज़ एसयूवी की धमक है. तो आपको लगभग 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके विक्टोरिस की तरफ जाना चाहिए. 

वहीं, अगर आपका बजट लिमिटेड है आप एक छोटी फैमिली के लिए मजबूत गाड़ी चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस खर्च बेहद कम हो और रीसेल वैल्यू एकदम टॉप क्लास मिले, तो मारुति ब्रेज़ा खरीदना ही आपके लिए सबसे समझदारी भरा और पैसे बचाने वाला फैसला होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Victoris Vs Maruti Brezza Victoris SUV Price India 2026 Maruti Brezza Features Mileage Best Budget SUV Comparison
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