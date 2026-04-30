आज लॉन्च होगी Oben Electric की नई बाइक! कम कीमत में मिलेगी लंबी रेंज और स्मार्ट फीचर्स
इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी Oben Electric आज भारत में अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में है.ये बाइक किस सेगमेंट में आएगी और किन मॉडल्स को टक्कर दे सकती है, आइए जानते हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए कंपनियां नए-नए मॉडल बाजार में ला रही हैं. Oben Electric भी आज अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है. कंपनी पहले से ही इस सेगमेंट में मौजूद है और अब एक और नया विकल्प ग्राहकों के सामने लाने की तैयारी कर रही है. ये लॉन्च खास इसलिए भी है क्योंकि लोग अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक विकल्प ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में Oben की नई बाइक ग्राहकों के लिए एक किफायती और बेहतर विकल्प बन सकती है.
टीजर से मिली डिजाइन की झलक
लॉन्च से पहले कंपनी ने अपनी नई मोटरसाइकिल का टीजर जारी किया है. इस टीजर में बाइक की पूरी जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन इसके डिजाइन की एक झलक जरूर देखने को मिली है. टीजर में बाइक की हेडलाइट दिखाई गई है, जिसमें गोल आकार की LED हेडलाइट और बड़ी DRL दी गई है. यह डिजाइन बाइक को काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देता है. कंपनी ने पोस्ट में लिखा है कि यह भारत की सबसे बोल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.
बैटरी और रेंज में क्या मिल सकता है?
कंपनी ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बाइक में LFP बैटरी दी जा सकती है. यह बैटरी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है और गर्म मौसम में भी बेहतर काम करती है. रेंज की बात करें तो यह बाइक करीब 200 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. अगर ऐसा होता है तो यह बाइक लंबी दूरी के लिए भी एक अच्छा विकल्प बन सकती है.
कीमत और फीचर्स को लेकर उम्मीद
फिलहाल कंपनी ने बाइक की कीमत और पूरे फीचर्स की जानकारी शेयर नहीं की है. लेकिन उम्मीद है कि इसे किफायती कीमत में लॉन्च किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकें. इसमें स्मार्ट फीचर्स, डिजिटल डिस्प्ले और कनेक्टिविटी जैसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, जो आजकल के यूजर्स के लिए जरूरी बन चुके हैं.
ये भी पढ़ें: Honda Activa vs TVS Jupiter: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन है असली किंग? यहां देखें पूरा कंपैरिजन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL