अगर आप नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले कीमत का ध्यान आता है. Honda Activa 125 आमतौर पर TVS Jupiter 125 से थोड़ी महंगी होती है. एक्टिवा 125 की शुरुआती कीमत लगभग 91 हजार रुपये के आसपास रहती है, जबकि TVS Jupiter 125 की कीमत करीब 75 हजार रुपये से शुरू होकर 87 हजार रुपये तक जाती है. इसका मतलब है कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो जुपिटर 125 एक अच्छा विकल्प बन सकता है. वहीं, अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं और ब्रांड वैल्यू चाहते हैं, तो एक्टिवा 125 भी अच्छा ऑप्शन है.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों स्कूटर 125cc सेगमेंट में आते हैं और रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं. Honda Activa 125 में 123.92cc का इंजन मिलता है, जो लगभग 8.31 हॉर्सपावर की ताकत देता है. वहीं TVS Jupiter 125 में 124.8cc का इंजन है, जो करीब 8.44 हॉर्सपावर देता है. दोनों में पावर का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जुपिटर थोड़ा आगे नजर आता है. दोनों स्कूटर में CVT गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे चलाना आसान हो जाता है. शहर में ट्रैफिक के बीच दोनों स्कूटर स्मूद चलते हैं और आपको आरामदायक राइड देते हैं.

माइलेज और रोजाना खर्च

माइलेज हर खरीदार के लिए बहुत जरूरी होता है. Honda Activa 125 का माइलेज करीब 60 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है, जो इसे थोड़ा बेहतर बनाता है. वहीं TVS Jupiter 125 लगभग 57 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. हालांकि असली माइलेज आपकी ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की हालत पर निर्भर करता है. अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो एक्टिवा 125 थोड़ा आगे निकल जाता है.

फीचर्स और आराम

फीचर्स की बात करें तो दोनों स्कूटर अच्छे विकल्प हैं. Honda Activa 125 में एलईडी लाइट, डिजिटल मीटर और आइडलिंग स्टॉप सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो पेट्रोल बचाने में मदद करते हैं. वहीं TVS Jupiter 125 में स्मार्टकनेक्ट, यूएसबी चार्जिंग और बड़ा 33 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है. यह स्टोरेज इस सेगमेंट में काफी बड़ा है, जिससे आप ज्यादा सामान रख सकते हैं.

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