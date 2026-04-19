अक्षय तृतीया के मौके पर कौन-सी ऑटोमैटिक कार खरीदना बेहतर? मार्केट में ये किफायती ऑप्शन्स मौजूद

अगर आप अक्षय तृतीया (19 अप्रैल 2026) के मौके पर नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आजकल शहरों में ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि लोग मैनुअल की जगह ऑटोमैटिक कार लेना ज्यादा पसंद करते हैं. भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ऑटोमैटिक कार चलाना आसान होता है. पहले ये कारें महंगी होती थीं, लेकिन अब भारत में कई ऐसी सस्ती ऑटोमैटिक कारें आ गई हैं जो कम बजट में भी मिल जाती हैं. अगर आप कम कीमत में आरामदायक ड्राइव चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफी काम की है.

Maruti Alto K10

सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों की बात करें तो Maruti Alto K10 एक पॉपुलर कार है. यह कार छोटे परिवार और शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स के साथ आती है. गाड़ी की कीमत भी काफी कम रखी गई है, जिससे यह बजट ग्राहकों के लिए बढ़िया ऑप्शन बनती है. Maruti Alto K10 AMT की कीमत 5.71 लाख से 6 लाख रुपये के बीच आती है.

Maruti S-Presso

इसके अलावा Maruti S-Presso भी एक सस्ती ऑटोमैटिक कार है, जिसे SUV जैसा लुक दिया गया है. इसमें भी 1.0 लीटर इंजन और AMT गियरबॉक्स मिलता है. यह कार उन लोगों के लिए अच्छी है जो थोड़ी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन और अलग डिजाइन चाहते हैं. कीमत के हिसाब से इसमें अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं और माइलेज भी ठीक-ठाक रहता है. इसका AGS (AMT) वेरिएंट सिर्फ 4.75 लाख रुपये में मिलता है.

Tata Punch

अगर आप थोड़ा बड़ा और मजबूत विकल्प चाहते हैं, तो Tata Punch भी एक अच्छा ऑप्शन है. यह एक माइक्रो SUV है, जिसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह बाकी छोटी कारों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और सुरक्षित मानी जाती है. साथ ही इसमें अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिसे खराब सड़कों पर चलाना आसान होता है. इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट 7.11 लाख से शुरू होता है.

Renault Kwid और Hyundai Grand i10 Nios

इनके अलावा भी कुछ और कारें जैसे Renault Kwid और Hyundai Grand i10 Nios भी ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आती हैं, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है. ये कारें ज्यादा फीचर्स और बेहतर कम्फर्ट देती हैं, इसलिए जिनका बजट थोड़ा ज्यादा है, वे इन्हें भी देख सकते हैं.

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