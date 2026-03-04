गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?

Mahindra Scorpio N एक ऐसी SUV है जिसे खास तौर पर भारत की सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह गाड़ी गांव और शहर दोनों जगहों पर आसानी से चलाई जा सकती है. अगर आप डेली अप-डाउन के लिए ऐसी कार चाहते हैं जो खराब, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी दमदार प्रदर्शन दे और शहर के ट्रैफिक में भी आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव कराए, तो यह SUV एक अच्छा विकल्प मानी जाती है.

Mahidra Scopio N की कीमत लगभग 13.49 से 24.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है, जिससे यह अपने सेगमेंट में किफायती मानी जाती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं. 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन मजबूत पावर और स्मूद ड्राइव देते हैं. डीजल वेरिएंट खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज्यादा माइलेज और लंबी दूरी की ड्राइव चाहते हैं.

कितना माइलेज देती है गाड़ी?

माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मॉडल लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल मॉडल करीब 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जो इस साइज की SUV के हिसाब से ठीक माना जाता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, Sony साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में भी यह SUV मजबूत है, इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

गाड़ी के अंदर बैठने का स्पेस काफी आरामदायक है और इसमें बड़ी फैमिली के लिए 6 और 7 सीटर विकल्प ऑप्शन भी मिलते हैं. हाई सीटिंग पोजिशन होने से ड्राइवर को सड़क साफ दिखाई देती है, जिससे ड्राइविंग में आत्मविश्वास बढ़ता है. कुछ वेरिएंट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है, जो सफर को और सुरक्षित बनाता है. मजबूत बॉडी और अच्छे सेफ्टी फीचर्स के कारण यह परिवार के लिए भरोसेमंद गाड़ी मानी जाती है. कुल मिलाकर, यह SUV उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो स्टाइल, पावर, स्पेस, सेफ्टी और बजट सभी का संतुलन चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:-

सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब