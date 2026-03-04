हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?

गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?

Mahindra Scorpio N: गाड़ी में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

Mahindra Scorpio N एक ऐसी SUV है जिसे खास तौर पर भारत की सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह गाड़ी गांव और शहर दोनों जगहों पर आसानी से चलाई जा सकती है. अगर आप डेली अप-डाउन के लिए ऐसी कार चाहते हैं जो खराब, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी दमदार प्रदर्शन दे और शहर के ट्रैफिक में भी आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव कराए, तो यह SUV एक अच्छा विकल्प मानी जाती है.

Mahidra Scopio N की कीमत लगभग 13.49 से 24.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है, जिससे यह अपने सेगमेंट में किफायती मानी जाती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं. 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन मजबूत पावर और स्मूद ड्राइव देते हैं. डीजल वेरिएंट खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज्यादा माइलेज और लंबी दूरी की ड्राइव चाहते हैं.

कितना माइलेज देती है गाड़ी?

माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मॉडल लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल मॉडल करीब 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जो इस साइज की SUV के हिसाब से ठीक माना जाता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, Sony साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में भी यह SUV मजबूत है, इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

गाड़ी के अंदर बैठने का स्पेस काफी आरामदायक है और इसमें बड़ी फैमिली के लिए 6 और 7 सीटर विकल्प ऑप्शन भी मिलते हैं. हाई सीटिंग पोजिशन होने से ड्राइवर को सड़क साफ दिखाई देती है, जिससे ड्राइविंग में आत्मविश्वास बढ़ता है. कुछ वेरिएंट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है, जो सफर को और सुरक्षित बनाता है. मजबूत बॉडी और अच्छे सेफ्टी फीचर्स के कारण यह परिवार के लिए भरोसेमंद गाड़ी मानी जाती है. कुल मिलाकर, यह SUV उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो स्टाइल, पावर, स्पेस, सेफ्टी और बजट सभी का संतुलन चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें:-

सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब 

Published at : 04 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio Price Mahindra Scorpio N Mahindra Scorpio N Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?
गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?
ऑटो
Tata Tiago से लेकर Harrier तक, होली के मौके पर इन गाड़ियों पर मिल रहा 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट
Tata Tiago से लेकर Harrier तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट
ऑटो
सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब
सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब
ऑटो
होली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
होली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के साथ मिलकर इजरायल हमारे खिलाफ...', मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ख्वाजा आसिफ का तीखा बयान, क्या बोले PAK रक्षा मंत्री?
'भारत के साथ मिलकर इजरायल हमारे खिलाफ...', मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ख्वाजा आसिफ का तीखा बयान, क्या बोले PAK रक्षा मंत्री?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: देशभर में मनाई जा रही होली, बसपा चीफ मायावती ने खास अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा?
देशभर में मनाई जा रही होली, बसपा चीफ मायावती ने खास अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा?
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
जनरल नॉलेज
Holi 2026: भारत के अलावा कहां-कहां खेली जाती है होली, देख लीजिए लिस्ट
भारत के अलावा कहां-कहां खेली जाती है होली, देख लीजिए लिस्ट
फूड
Holi Special Recipe: इस होली घर पर बनाएं ट्रेडिशनल कांजी वड़ा, जानिए आसान रेसिपी
Holi Special Recipe: इस होली घर पर बनाएं ट्रेडिशनल कांजी वड़ा, जानिए आसान रेसिपी
टेक्नोलॉजी
Airtel का सबसे सस्ता सालभर वाला प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग-SMS और डेटा के साथ मिलते हैं कई शानदार बेनिफिट्स 
Airtel का सबसे सस्ता सालभर वाला प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग-SMS और डेटा के साथ मिलते हैं कई शानदार बेनिफिट्स 
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget