अब शॉपिंग के साथ चार्जिंग भी! Tesla का पहला इन-मॉल स्टेशन नवी मुंबई में लॉन्च, जानें खर्च

Tesla ने भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए नवी मुंबई के नेक्सस सीवुड्स मॉल में पहला इन-मॉल चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है. ये कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस स्टेशन पर कुल 8 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जिनमें 4 सुपरचार्जर और 4 डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं. ये चार्जिंग स्टेशन मॉल की B1 पार्किंग में स्थित है. यहां आने वाले Tesla यूजर्स अब शॉपिंग के दौरान अपनी गाड़ी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं.

चार्जिंग स्पीड और फीचर्स

दरअसल,इस नए चार्जिंग स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी Fast चार्जिंग स्पीड है. यहां लगे सुपरचार्जर 250 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग सुविधा देते हैं, जिससे Tesla Model Y को सिर्फ 15 मिनट में इतना चार्ज किया जा सकता है कि वह लगभग 275 किलोमीटर तक चल सके. इसके अलावा, यहां 11kW के एसी डेस्टिनेशन चार्जर भी मौजूद हैं, जो उन लोगों के लिए सही हैं जो थोड़ा ज्यादा समय लेकर अपनी गाड़ी चार्ज करना चाहते हैं. इस तरह यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार चार्जिंग का विकल्प चुन सकते हैं.

Tesla ने अपने चार्जिंग सिस्टम को स्मार्ट बनाया है. कंपनी का ऐप यूजर्स को नजदीकी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने और चार्जिंग की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा देता है. इतना ही नहीं, चार्जिंग पूरी होने पर नोटिफिकेशन भी मिलता है और पेमेंट भी सीधे ऐप से किया जा सकता है.

भारत में Tesla चार्जिंग नेटवर्क और लोकेशन

नवी मुंबई में इस स्टेशन के शुरू होने के बाद अब भारत में Tesla के कुल 4 चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं. इन सभी स्टेशनों पर मिलाकर 20 सुपरचार्जर और 14 डेस्टिनेशन चार्जर उपलब्ध हैं. ये स्टेशन गुरुग्राम के DLF होराइजन सेंटर, एयरोसिटी के वर्ल्डमार्क 3, मुंबई के वन BKC और अब नवी मुंबई के नेक्सस सीवुड्स मॉल में मौजूद हैं. Tesla का लक्ष्य है कि वह मॉल, हाईवे और फूड कोर्ट जैसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए, ताकि लोगों को कहीं भी चार्जिंग की दिक्कत न हो. इसके साथ ही, मॉल में Tesla ने एक छोटा पॉप-अप स्टोर भी खोला है, जहां ग्राहक Tesla कारों को करीब से देख सकते हैं और टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं.

चार्जिंग का खर्च और उपयोग

अगर खर्च की बात करें तो Tesla के सुपरचार्जर का इस्तेमाल करने पर लगभग 24 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आता है. Model Y के स्टैंडर्ड वेरिएंट को पूरा चार्ज करने में करीब 1,800 रुपए खर्च होते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट के लिए यह लागत 2,000 रुपए से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. वहीं, डेस्टिनेशन चार्जर की कीमत लगभग 14 रुपए प्रति यूनिट है, जो थोड़ा सस्ता विकल्प है. इससे यूजर्स अपनी जरूरत और बजट के अनुसार चार्जिंग का तरीका चुन सकते हैं.

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