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हिंदी न्यूज़ऑटोCarMaruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?

Maruti, Honda या Toyota, किस Hybrid Car में मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज?

Hybrid Cars: भारत में हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. Maruti, Honda और Toyota की कई Hybrid Cars शानदार माइलेज देती हैं और पेट्रोल खर्च कम करने में मदद करती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 29 May 2026 10:09 AM (IST)
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Hybrid Cars: भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग ऐसी कारों की तलाश में हैं जो ज्यादा माइलेज दें और फ्यूल खर्च कम करें. यही वजह है कि Hybrid Cars का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलती हैं, जिससे माइलेज बेहतर मिलता है और फ्यूल की खपत कम होती है. फिलहाल भारतीय बाजार में Maruti Suzuki, Honda और Toyota जैसी कंपनियां Hybrid Cars पर बड़ा फोकस कर रही हैं. 

खास बात यह है कि अब हाइब्रिड गाड़ियां सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित नहीं रहीं बल्कि कई किफायती विकल्प भी बाजार में मौजूद हैं. कई लोग अब EV की जगह Hybrid Cars को ज्यादा प्रैक्टिकल मान रहे हैं क्योंकि इनमें चार्जिंग की टेंशन नहीं होती. ऐसे में सवाल उठता है कि इन कंपनियों में कौन सी हाइब्रिड कार सबसे ज्यादा माइलेज देती है और किसे खरीदना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है.

Maruti और Toyota की Hybrid Cars दे रही शानदार माइलेज

Maruti Suzuki और Toyota फिलहाल भारतीय बाजार में मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कई कारें बेच रही हैं. मारुती ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर इस समय काफी चर्चा में हैं. ये दोनों SUV लगभग एक जैसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं और करीब 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती हैं. 

वहीं टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड भी बड़ी फैमिली कार के तौर पर काफी लोकप्रिय हो रही है. हाइब्रिड सिस्टम की वजह से शहर में ट्रैफिक के दौरान भी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है. यही कारण है कि लंबी दूरी तय करने वाले लोग अब Hybrid Cars को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. कम फ्यूल खर्च और स्मूद ड्राइविंग इन कारों की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है.

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हौंडा सिटी हाइब्रिड भी माइलेज के मामले में नहीं है पीछे

हौंडा सिटी e:HEV भी भारत की सबसे लोकप्रिय हाइब्रिड सेडान में शामिल है. कंपनी का दावा है कि यह कार करीब 26.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. City Hybrid खासतौर पर उन लोगों को पसंद आती है जो सेडान कार का आराम और शानदार माइलेज दोनों चाहते हैं. इसमें ADAS और कई एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. 

हालांकि कीमत के मामले में यह कुछ महंगी जरूर मानी जाती है. वहीं मारुती और टोयोटा की Hybrid SUV ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प के तौर पर देखी जा रही हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड और तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि लोग अब कम फ्यूल खर्च और बेहतर माइलेज वाली टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं.

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Published at : 29 May 2026 10:09 AM (IST)
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