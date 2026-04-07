हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST 2.0 का बड़ा असर, 1 साल में बिके 2.96 करोड़ वाहन, ऑटो सेक्टर में बना रिकॉर्ड

GST 2.0 का बड़ा असर, 1 साल में बिके 2.96 करोड़ वाहन, ऑटो सेक्टर में बना रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2026 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद शानदार रहा. इस दौरान वाहनों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. खास बात ये रही कि दो-पहिया और चार-पहिया दोनों ही सेगमेंट्स ने नए रिकॉर्ड बनाए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2026 में एक नया इतिहास बना दिया है. इस दौरान कुल 2,96,71,064 वाहनों की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यह पिछले साल के मुकाबले 13.30 प्रतिशत ज्यादा है. इस शानदार प्रदर्शन के पीछे GST 2.0 का बड़ा हाथ माना जा रहा है. GST 2.0 लागू होने के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी आई, जिससे आम लोगों के लिए वाहन खरीदना आसान हो गया. पहले जहां लोग कीमतों को लेकर सोचते थे, वहीं अब कम कीमत और बेहतर ऑफर्स के कारण खरीदारी में तेजी आई. इसके अलावा कंपनियों ने भी नए मॉडल लॉन्च किए और कई तरह के डिस्काउंट दिए, जिससे बाजार में उत्साह बढ़ा.

साल के दूसरे हिस्से में आई जबरदस्त तेजी

वित्त वर्ष 2026 के पहले हिस्से यानी अप्रैल से अगस्त तक वाहन बिक्री की रफ्तार धीमी रही. इसका मुख्य कारण ग्राहकों के बीच अनिश्चितता और GST बदलाव को लेकर इंतजार था. लोग नई कीमतों और ऑफर्स का इंतजार कर रहे थे, जिससे खरीदारी में कमी देखी गई. लेकिन सितंबर से मार्च के बीच हालात पूरी तरह बदल गए. GST 2.0 लागू होने के बाद गाड़ियां सस्ती हुईं और ग्राहकों की मांग तेजी से बढ़ी. इसके साथ ही त्योहारों का सीजन और कंपनियों की तरफ से दिए गए अट्रैक्टिव ऑफर्स ने बिक्री को और बढ़ावा दिया. इस दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग मजबूत रही. खासकर ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली. 

दोपहिया, चार पहिया और ट्रैक्टर में कितनी हुई बिक्री

अगर अलग-अलग सेगमेंट की बात करें तो दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा रही. इस दौरान कुल 2.14 करोड़ यूनिट दोपहिया वाहन बिके, जो पिछले साल से 13.40 प्रतिशत ज्यादा है. चार पहिया वाहनों की बिक्री भी मजबूत रही. इस सेगमेंट में 47.1 लाख यूनिट की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. पहली बार एक महीने में 4.4 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री भी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा ग्रोथ ट्रैक्टर सेगमेंट में देखने को मिली. इस दौरान 10.5 लाख ट्रैक्टर बिके और इसमें 18.95 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई. वहीं कमर्शियल वाहनों की बिक्री 10.6 लाख यूनिट रही, जो 11.74 प्रतिशत ज्यादा है.

मार्च 2026 बना सबसे शानदार महीना

वित्त वर्ष 2026 का आखिरी महीना यानी मार्च बिक्री के मामले में सबसे शानदार रहा. इस महीने कुल 26.9 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 25.28 प्रतिशत ज्यादा है. दोपहिया वाहनों ने इस महीने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां 19.5 लाख यूनिट की बिक्री हुई. इसके अलावा चार पहिया वाहनों ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार एक महीने में 4.4 लाख यूनिट से ज्यादा बिक्री दर्ज की.

यह भी पढ़ें:- किन शहरों में कार खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता? खरीदने से पहले जानिए रोड टैक्स की डिटेल्स 

Published at : 07 Apr 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Auto Sales GST 2.0 Impact Auto Sector Vehicle Sales India 2026 FADA Report 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
GST 2.0 का बड़ा असर, 1 साल में बिके 2.96 करोड़ वाहन, ऑटो सेक्टर में बना रिकॉर्ड
GST 2.0 का बड़ा असर, 1 साल में बिके 2.96 करोड़ वाहन, ऑटो सेक्टर में बना रिकॉर्ड
ऑटो
गाड़ी में शौक-शौक में लगवा लिए चौड़े टायर? अब मोटा चालन भरने के लिए रहिए तैयार, जानें नियम
गाड़ी में शौक-शौक में लगवा लिए चौड़े टायर? अब मोटा चालन भरने के लिए रहिए तैयार, जानें नियम
ऑटो
कार्तिक आर्यन के गैराज में शामिल हुई Mercedes Benz V Class, जानें इस लग्जरी MPV की फीचर्स और कीमत
कार्तिक आर्यन के गैराज में शामिल हुई Mercedes Benz V Class, जानें इस लग्जरी MPV की फीचर्स और कीमत
ऑटो
ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद नहीं नजर आ रहा कोई रास्ता? निकलने के लिए ये टिप्स आएंगे बेहद काम
ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद नहीं नजर आ रहा कोई रास्ता? निकलने के लिए ये टिप्स आएंगे बेहद काम
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का फायदा या नुकसान?
ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का...
छत्तीसगढ़
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, कई मजदूरों के झुलसने की खबर
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, कई मजदूरों के झुलसने की खबर
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
आईपीएल 2026
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
विश्व
जंग के बीच 3 दिन अमेरिका में होंगे भारत के विदेश सचिव, जानें क्या है इंडिया का इस दौरे के पीछे का प्लान?
जंग के बीच 3 दिन अमेरिका में होंगे भारत के विदेश सचिव, जानें क्या है इंडिया का इस दौरे के पीछे का प्लान?
हेल्थ
Small Cell Lung Cancer: लंग कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, AI टूल पहले ही भांप लेगा इलाज का असर
लंग कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, AI टूल पहले ही भांप लेगा इलाज का असर
टेक्नोलॉजी
गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम
गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget