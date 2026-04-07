GST 2.0 का बड़ा असर, 1 साल में बिके 2.96 करोड़ वाहन, ऑटो सेक्टर में बना रिकॉर्ड

भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2026 में एक नया इतिहास बना दिया है. इस दौरान कुल 2,96,71,064 वाहनों की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यह पिछले साल के मुकाबले 13.30 प्रतिशत ज्यादा है. इस शानदार प्रदर्शन के पीछे GST 2.0 का बड़ा हाथ माना जा रहा है. GST 2.0 लागू होने के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी आई, जिससे आम लोगों के लिए वाहन खरीदना आसान हो गया. पहले जहां लोग कीमतों को लेकर सोचते थे, वहीं अब कम कीमत और बेहतर ऑफर्स के कारण खरीदारी में तेजी आई. इसके अलावा कंपनियों ने भी नए मॉडल लॉन्च किए और कई तरह के डिस्काउंट दिए, जिससे बाजार में उत्साह बढ़ा.

साल के दूसरे हिस्से में आई जबरदस्त तेजी

वित्त वर्ष 2026 के पहले हिस्से यानी अप्रैल से अगस्त तक वाहन बिक्री की रफ्तार धीमी रही. इसका मुख्य कारण ग्राहकों के बीच अनिश्चितता और GST बदलाव को लेकर इंतजार था. लोग नई कीमतों और ऑफर्स का इंतजार कर रहे थे, जिससे खरीदारी में कमी देखी गई. लेकिन सितंबर से मार्च के बीच हालात पूरी तरह बदल गए. GST 2.0 लागू होने के बाद गाड़ियां सस्ती हुईं और ग्राहकों की मांग तेजी से बढ़ी. इसके साथ ही त्योहारों का सीजन और कंपनियों की तरफ से दिए गए अट्रैक्टिव ऑफर्स ने बिक्री को और बढ़ावा दिया. इस दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग मजबूत रही. खासकर ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली.

दोपहिया, चार पहिया और ट्रैक्टर में कितनी हुई बिक्री

अगर अलग-अलग सेगमेंट की बात करें तो दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा रही. इस दौरान कुल 2.14 करोड़ यूनिट दोपहिया वाहन बिके, जो पिछले साल से 13.40 प्रतिशत ज्यादा है. चार पहिया वाहनों की बिक्री भी मजबूत रही. इस सेगमेंट में 47.1 लाख यूनिट की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. पहली बार एक महीने में 4.4 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री भी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा ग्रोथ ट्रैक्टर सेगमेंट में देखने को मिली. इस दौरान 10.5 लाख ट्रैक्टर बिके और इसमें 18.95 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई. वहीं कमर्शियल वाहनों की बिक्री 10.6 लाख यूनिट रही, जो 11.74 प्रतिशत ज्यादा है.

मार्च 2026 बना सबसे शानदार महीना

वित्त वर्ष 2026 का आखिरी महीना यानी मार्च बिक्री के मामले में सबसे शानदार रहा. इस महीने कुल 26.9 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 25.28 प्रतिशत ज्यादा है. दोपहिया वाहनों ने इस महीने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां 19.5 लाख यूनिट की बिक्री हुई. इसके अलावा चार पहिया वाहनों ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार एक महीने में 4.4 लाख यूनिट से ज्यादा बिक्री दर्ज की.

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