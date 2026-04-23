हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

Tesla Model Y L: टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार Model Y L भारत में लॉन्च हो चुकी है. इसके फर्स्ट रिव्यू में जानते हैं कि यह गाड़ी कितनी पावरफुल है और आपके लिए कितनी परफेक्ट है?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

टेस्ला ने 22 अप्रैल को भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Model Y L लॉन्च की. इस गाड़ी की कीमत करीब 61.9 लाख रुपये रखी गई है, जो टेस्ला की Model Y की कीमत 59 लाख से ज्यादा है. लेकिन दाम के अलावा इस नई इलेक्ट्रिक कार में क्या है खास, आइए जानते हैं फर्स्ट लुक में... 

पहली नजर में दिखती हैं ये चीजें


Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

टेस्ला की Model Y L पहली नजर में देखने पर बड़ी लगती है, क्योंकि इसके लेंथ में इजाफा किया गया है, जो इसके स्टांस को ज्यादा दमदार बनाती है. इसके अलावा कार का व्हीलबेस भी बढ़ाया गया है. स्टाइलिंग के नजरिए से देखें तो यह गाड़ी टेस्ला की Model Y जैसी ही लगती है, लेकिन करीब से देखने पर दोनों गाड़ियों में डिफरेंस साफ नजर आता है.

क्या है एक्स्ट्रा व्हीलबेस का फायदा?


Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

एक्स्ट्रा व्हीलबेस का सीधा मतलब ज्यादा स्पेस है. रियर सीट में टू सीटर कैप्टन सीट लेआउट रखा गया है, जो थर्ड रो में भी है. मिडिल रो में सीटों का साइज थोड़ा कम है, लेकिन पावर एडजस्टमेंट, आर्मरेस्ट और वेंटिलेशन जैसे फीचर्स के अलावा लेगरूम और हेडरूम का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है. हालांकि, थाई सपोर्ट थोड़ा बेहतर किया जा सकता था. पूरे पैकेज पर गौर किया जाए तो मिडिल रो में काफी ज्यादा स्पेस है. इसके अलावा थर्ड रो में भी किसी भी बड़ी एसयूवी से ज्यादा स्पेस दिया गया है. साथ ही, पावर फोल्डिंग, वेंट्स जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.

केबिन में क्या हुआ बदलाव?


Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

टेस्ला Model Y L के केबिन की बात करें तो इसे बेहद लग्जरी बनाया गया है. रियर सीट पर सफर करने वालों के लिए डेडिकेटेड टचस्क्रीन मौजूद है तो ऑप्शनल टेक्सटाइल अपहोल्स्ट्री इसे ज्यादा आरामदायक बनाती है. मेन स्क्रीन में भी कई बदलाव किए गए हैं और सभी फीचर्स इसी टचस्क्रीन से कंट्रोल होते हैं. इसमें सभी कैमरे, ग्लास रूफ और 18 स्पीकर वाले ऑडियो सिस्टम के साथ कई टेक्नोलॉजी दी गई हैं.

कितनी है नई इलेक्ट्रिक कार की रेंज?


Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार Model Y L में ज्यादा पावरफुल ड्यूल मोटर लेआउट दिया गया है, जिससे ज्यादा पावर मिलती है. साथ ही, इसकी रेंज बढ़कर 680 किलोमीटर हो गई है. इसके अलावा बेहद आरामदायक राइड के लिए एडैप्टिव सस्पेंशन भी दिया गया है.

मार्केट में कितनी जगह बना पाएगी यह कार?


Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ

61.9 लाख रुपये में लॉन्च हुई Model Y L से टेस्ला की स्ट्रैटिजी क्लियर है कि वह भारतीय बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाने पर फोकस कर रही है. इस दाम में ज्यादा इनसाइड स्पेस, ज्यादा पावर और रेंज दी जा रही है, जो इस गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी बनाती है. हालांकि, कलर, अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स ऑप्शनल हैं, लेकिन यह तय है कि भारतीय बाजार में Model Y L अपनी पकड़ जरूर बनाएगी, क्योंकि इस कीमत में आने वाली लग्जरी गाड़ियों में थ्री रो का ऑप्शन मौजूद नहीं है. 

यह भी पढ़ें: भारत में Tesla Model Y L की एंट्री, सिंगल चार्ज पर 681Km रेंज, जानें कितनी है कीमत

Published at : 23 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Tesla Tesla Model Y L
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tesla Model Y L First Review: भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ
भारत में लॉन्च टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार कितनी खास, इन 5 बातों से जानें सबकुछ
ऑटो
Kia Seltos Mileage: नई Kia Seltos खरीदने से पहले जानें पेट्रोल-डीजल माइलेज की पूरी डिटेल
Kia Seltos Mileage: नई Kia Seltos खरीदने से पहले जानें पेट्रोल-डीजल माइलेज की पूरी डिटेल
ऑटो
क्या PUC नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक लगा सकती है सरकार, जानें क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?
क्या PUC नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक लगा सकती है सरकार, जानें क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?
ऑटो
9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें इसके लिए कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?
9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें इसके लिए कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting Update: बंगाल की राजनीति में महासंग्राम ! TMC | BJP | Mamata
Chitra Tripathi: बंगाल का शासक होगा कौन ? | Bengal Voting | BJP-TMC
Kiara–Sidharth से Ranveer–Deepika: Pregnancy Announcements जो बन गईं Trend
West Bengal Voting: Rahul Gupta का Mamata दीदी पर हमला !| TMC Vs BJP |Chitra Tripathi
Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Elections: बंगाल में परिवर्तन या दीदी की वापसी? आजादी के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, ममता और शाह ने किए ये दावे
बंगाल में परिवर्तन या दीदी की वापसी? आजादी के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, ममता और शाह ने किए ये दावे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board Result: कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, 'मानसिक दबाव...'
यूपी बोर्ड रिजल्ट: बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, जानें क्या कहा?
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
Results
UP Board Result 2026 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूटिलिटी
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget