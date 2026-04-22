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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में Tesla Model Y L की एंट्री, सिंगल चार्ज पर 681Km रेंज, जानें कितनी है कीमत

भारत में Tesla Model Y L की एंट्री, सिंगल चार्ज पर 681Km रेंज, जानें कितनी है कीमत

Tesla Model Y L अपने 6-सीटर लेआउट, लंबी रेंज और लग्जरी फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है. आइए इसकी कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 11:43 AM (IST)
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टेस्ला ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Model Y L को लॉन्च कर दिया है, जो अब 6-सीटर लेआउट के साथ आती है. इसकी कीमत 61.9 लाख रुपये रखी गई है, जो स्टैंडर्ड Model Y से करीब 2 लाख रुपये ज्यादा है. यह लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन है, यानी इसमें पहले से ज्यादा जगह मिलती है. Model Y L को खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है, जो लग्जरी के साथ स्पेस भी चाहते हैं. भारत में तीन रो वाली इलेक्ट्रिक SUV बहुत कम हैं, इसलिए यह कार अपने सेगमेंट में अलग पहचान बना सकती है.

शानदार डिजाइन और ज्यादा स्पेस

दरअसल, इस नए वर्जन में व्हीलबेस को बढ़ाकर 3040 mm कर दिया गया है, जिससे केबिन के अंदर काफी ज्यादा जगह मिलती है. पहली बार Model Y को तीन रो वाली सीटिंग के साथ पेश किया गया है, जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसमें कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जिनमें पीछे की तरफ आराम से झुकने वाला आर्मरेस्ट मिलता है. इससे दूसरी और तीसरी रो में बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा आराम मिलता है. इसके अलावा बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान सामान रखने में आसानी होती है. इंटीरियर में प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार अंदर से काफी शानदार लगती है. साथ ही केबिन को पहले से ज्यादा शांत बनाया गया है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है.

पावर और दमदार परफॉर्मेंस

Tesla Model Y L में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिसमें डुअल मोटर सेटअप मिलता है. यह SUV सिर्फ 5 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 201 km/h है. सबसे खास बात इसकी रेंज है. कंपनी के अनुसार, यह कार एक बार चार्ज करने पर करीब 681 किलोमीटर तक चल सकती है (WLTP रेंज). यह लंबी दूरी तय करने वालों के लिए एक बड़ा फायदा है.

एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Tesla Model Y L में बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जिससे कार के ज्यादातर फीचर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं. इसमें एडैप्टिव सस्पेंशन भी दिया गया है, जो सड़क के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है और स्मूथ राइड देता है. इसके अलावा कार में कई प्रीमियम फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो इसे लग्जरी सेगमेंट में और मजबूत बनाते हैं. बेहतर साउंड इंसुलेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसे एक फ्यूचरिस्टिक कार बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 22 Apr 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Tesla Model Y Range Tesla Model Y L India Tesla 6 Seater SUV Price
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