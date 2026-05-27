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हिंदी न्यूज़ऑटोPetrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ तो कार छोड़ने लगे लोग, इन वाहनों को बना रहे अपनी नई सवारी

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ तो कार छोड़ने लगे लोग, इन वाहनों को बना रहे अपनी नई सवारी

Petrol-Diesel Price Hike: दिल्ली समेत कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं. पिछले कुछ दिनों में कई बार दाम बढ़ाए गए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 May 2026 10:08 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Hike: देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम लोगों की जेब पर बड़ा असर डालना शुरू कर दिया है. हर कुछ दिनों में ईंधन के दाम बढ़ने से अब कार चलाना पहले जितना आसान नहीं रह गया है. खासकर नौकरीपेशा लोग, छोटे व्यापारी और रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोग अब फ्यूल खर्च को लेकर ज्यादा परेशान रहने लगे हैं. दिल्ली समेत कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं. पिछले कुछ दिनों में कई बार दाम बढ़ाए गए हैं, जिसका असर अब ट्रांसपोर्ट, सब्जी मंडियों, टैक्सी किराए और रोजमर्रा की चीजों पर भी दिखने लगा है. ऐसे में अब लोग पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाली कारों से दूरी बनाकर सस्ते और कम खर्च वाले ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ तो कार छोड़, लोग किन वाहनों को अपनी नई सवारी बना रहे हैं.

10 दिनों में चार बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

पीछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. कुछ ही दिनों में पेट्रोल 7 रुपये से ज्यादा और डीजल करीब 7.5 रुपये तक महंगा हो चुका है. इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट कारोबार, होटल इंडस्ट्री, डेयरी, फल-सब्जी और निर्माण सामग्री तक पर पड़ रहा है. ट्रकों और टैक्सियों का खर्च बढ़ने से किराए भी बढ़ने लगे हैं.

इन वाहनों को बना रहे अपनी नई सवारी

1. इलेक्ट्रिक वाहन -  महंगे पेट्रोल-डीजल से बचने के लिए अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत उनकी कम रनिंग कॉस्ट है. एक बार चार्ज करने पर EV चलाने का खर्च पेट्रोल कार के मुकाबले काफी कम पड़ता है. यही वजह है कि Tata, MG और Mahindra जैसी कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत में अब नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में EV बाजार और तेजी से बढ़ सकता है.

2. सीएनजी कारें - महंगे पेट्रोल के बीच सीएनजी वाहन भी लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन बनते जा रहे हैं. पहले जहां सीएनजी सिर्फ छोटी कारों में मिलती थी, अब कई बड़ी और प्रीमियम कारों में भी इसका ऑप्शन आने लगा है. सीएनजी की कीमत पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम होती है, जिससे हर महीने हजारों रुपये की बचत हो सकती है. यही वजह है कि शहरों में लोग तेजी से सीएनजी कारों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें - मारुति के बाद अब Toyota पेश करेगी अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, कीमत हो सकती है सिर्फ इतनी

3. हाइब्रिड और सीएनजी बाइक - दैनिक सफर करने वाले लोग अब बड़ी कारों की जगहर बाइक और स्कूटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. खासकर सीएनजी और हाइब्रिड बाइक की चर्चा तेजी से बढ़ी है. बजाज की Freedom 125 जैसी बाइक लोगों के बीच काफी फेमस हो रही है. यह दुनिया की पहली सीएनजी बाइक मानी जाती है, जिसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन मिलता है. कंपनी के मुताबिक यह बाइक 1 किलो सीएनजी में 100 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज दे सकती है. 

4. मेट्रो और बस - महंगे फ्यूल की वजह से अब कई लोग निजी कार की जगह मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करने लगे हैं. दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में रोज सफर करने वाले नौकरीपेशा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा किफायती मान रहे हैं.इससे हर महीने फ्यूल, पार्किंग और मेंटेनेंस पर होने वाला बड़ा खर्च बच रहा है.

एथेनॉल फ्यूल पर भी बढ़ रहा जोर

सरकार अब पेट्रोल का ऑप्शन तैयार करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा दे रही है. ऑटो कंपनियां भी फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर तेजी से काम कर रही हैं.फ्लेक्स-फ्यूल वाहन E85 और E100 जैसे हाई-एथेनॉल फ्यूल पर चल सकते हैं. कंपनियों का कहना है कि अगर यह फ्यूल पेट्रोल से सस्ता मिलेगा तो लोग तेजी से इसे अपनाएंगे. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है. ऐसे में पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रही है. एथेनॉल फ्यूल को पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है. यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल कार और बाइक के प्रोटोटाइप तैयार कर चुकी हैं.

यह भी पढ़ें - अब पेट्रोल में 30 फीसदी तक मिलाया जाएगा एथेनॉल, जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान?

Published at : 27 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
CNG Cars Fuel Price Hike EV Vehicles Petrol Diesel Price
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