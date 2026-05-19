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हिंदी न्यूज़ऑटोघर में ही बना सकते हैं कार का डैशबोर्ड चमकाने वाली पॉलिश, यह ट्रिक बचा लेगी आपका पैसा

घर में ही बना सकते हैं कार का डैशबोर्ड चमकाने वाली पॉलिश, यह ट्रिक बचा लेगी आपका पैसा

Homemade Car Polish: घर में मौजूद नारियल तेल और वैसलीन से कार का डैशबोर्ड आसानी से चमकाया जा सकता है. यह आसान ट्रिक कम खर्च में कार के इंटीरियर को नया जैसा लुक देने में मदद करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 19 May 2026 03:20 PM (IST)
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Homemade Car Polish: गर्मी, धूल और रोजाना इस्तेमाल की वजह से कार का डैशबोर्ड धीरे-धीरे फीका और गंदा दिखने लगता है. कई लोग इसे चमकाने के लिए महंगे पॉलिश प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन हर बार पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है. अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से भी डैशबोर्ड को नया जैसा चमकाया जा सकता है. यह तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि काफी आसान भी है. 

अगर आपकी कार का डैशबोर्ड सूखा, डल या धूल से भरा दिखने लगा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ मिनट की मेहनत और सही ट्रिक आपकी कार के इंटीरियर को शानदार लुक दे सकती है. खास बात यह है कि यह होममेड पॉलिश डैशबोर्ड की चमक बनाए रखने के साथ उसे धूल से भी काफी हद तक बचाने में मदद करती है.

नारियल तेल और वैसलीन से मिलेगा शानदार शाइन

घर पर डैशबोर्ड पॉलिश बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक छोटी कटोरी में थोड़ा नारियल तेल लें और उसमें थोड़ी सी वैसलीन मिला दें. अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. इसके बाद एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और हल्के हाथों से डैशबोर्ड पर लगाएं. कुछ सेकंड बाद सूखे कपड़े से इसे साफ कर दें. इससे डैशबोर्ड पर शानदार चमक आ जाएगी और प्लास्टिक पार्ट्स भी फ्रेश दिखने लगेंगे. 

ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में तेल का इस्तेमाल न करें, वरना सतह चिपचिपी हो सकती है. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कम खर्च में अपनी कार को साफ और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं. नियमित सफाई करने से कार का इंटीरियर लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है.

यह भी पढ़ें: तेज धूप से क्या सूख गई कार के वाइपर की रबड़? 5 रुपये की यह चीज लगा देंगे तो बनेगा काम

ये छोटी बातें रखें ध्यान में, तभी मिलेगा रिजल्ट

डैशबोर्ड साफ करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले कार को सीधी धूप में खड़ी करके सफाई न करें, क्योंकि गर्म सतह पर पॉलिश लगाने से दाग पड़ सकते हैं. हमेशा मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि डैशबोर्ड पर स्क्रैच न आएं. अगर डैशबोर्ड पर ज्यादा धूल जमी हो तो पहले सूखे कपड़े या छोटे ब्रश से धूल हटाएं फिर पॉलिश लगाएं. 

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन और बटन पर ज्यादा तेल या वैसलीन लगाने से बचें. महीने में एक या दो बार यह आसान ट्रिक अपनाने से कार का इंटीरियर काफी क्लीन दिख सकता है. अब महंगे कार केयर प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर की छोटी चीजें भी आपकी कार को शानदार चमक दे सकती हैं.

यह भी पढ़ें: OLA-Uber और डिलीवरी वालों के लिए अलर्ट! इस राज्य में नहीं चला पाएंगे पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां

Published at : 19 May 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Car Care Homemade Dashboard Polish Car Interior Cleaning Dashboard Shine Tips
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