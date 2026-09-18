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हिंदी न्यूज़ऑटोमेट्रो से भी सस्ता है इस EV का सफर, ऑफिस जाने में बचाएगी इतने पैसे

मेट्रो से भी सस्ता है इस EV का सफर, ऑफिस जाने में बचाएगी इतने पैसे

Tiago EV का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. अगर किसी शख्स का रोजाना घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का सफर तय दूरी का है और उसके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है तो वह कम खर्च में कार चला सकता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Sep 2026 02:19 PM (IST)
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आज के समय में कार खरीदते वक्त सिर्फ उसकी कीमत और फीचर्स देखना ही काफी नहीं है. अगर कार का इस्तेमाल रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए होता है, तो उसका रनिंग खर्च भी काफी मायने रखता है. खासकर पेट्रोल की कीमतों के बीच हर महीने कार को चलाने में होने वाला खर्च बजट पर असर डाल सकता है.

ऐसे में इलेक्ट्रिक कार उन लोगों के लिए एक ऑप्शन बनकर सामने आई है, जिनका रोजाना कार चलाने का सफर ज्यादा है. Tata Tiago EV भी इसी कैटेगरी में आती है और इसे रोजाना ऑफिस अप-डाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

Tata Tiago EV की कीमत कितनी है?

  • Tata Tiago EV की एक्स-शोरूम कीमत 7 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी खरीदार अपने बजट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग वेरिएंट चुन सकते हैं. इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय एक्स-शोरूम कीमत के अलावा ऑन-रोड कीमत भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज जुड़ने के बाद कुल कीमत बढ़ जाती है.
  • Tata Tiago EV के बेस मॉडल में फुल चार्ज पर करीब 250 किलोमीटर की रेंज बताई गई है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट में रेंज करीब 315 किलोमीटर तक जाती है. टॉप वेरिएंट में 24 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. इसका मतलब है कि रोजाना आने-जाने के लिए कार इस्तेमाल करने वाले लोगों को हर दिन चार्ज करने की जरूरत जरूरी नहीं होगी.

मेट्रो से भी सस्ता है इस EV का सफर, ऑफिस जाने में बचाएगी इतने पैसे

  • एक उदाहरण के तौर पर मानें तो अगर कोई शख्स रोजाना औसतन 50 किलोमीटर कार चलाता है तो महीने में करीब 1,500 किलोमीटर की ड्राइविंग हो जाती है. इस इस्तेमाल के आधार पर Tiago EV को चार्ज करने का मंथली खर्च करीब 2,145 रुपये बताया गया है. यानी रोजाना ऑफिस अप-डाउन करने वाले शख्स के लिए हर महीने कार की चार्जिंग पर होने वाला खर्च पेट्रोल कार के खर्च की तुलना में कम हो सकता है.
  • अब अगर इसी तुलना को पेट्रोल से चलने वाली Tiago के साथ समझें तो रिपोर्ट में पेट्रोल मॉडल का माइलेज 18.42 किलोमीटर प्रति लीटर लिया गया है. इसमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक बताया गया है. इस माइलेज के हिसाब से फुल टैंक में कार करीब 645 किलोमीटर चल सकती है. पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर मानकर गणना की गई है. इस हिसाब से 35 लीटर पेट्रोल भराने पर करीब 3,570 रुपये का खर्च आता है.
  • 102 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 18.42 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के हिसाब से पेट्रोल Tiago को चलाने का खर्च करीब 5.5 रुपये प्रति किलोमीटर बैठता है. अगर कार महीने में 1,500 किलोमीटर चलती है, तो सिर्फ पेट्रोल पर करीब 8,250 रुपये खर्च हो सकते हैं
  • वहीं, इसी 1,500 किलोमीटर रनिंग के उदाहरण में Tiago EV की चार्जिंग लागत करीब 2,145 रुपये बताई गई है. यानी दिए गए उदाहरण के आधार पर पेट्रोल Tiago के करीब 8,250 रुपये के फ्यूल खर्च की तुलना में इलेक्ट्रिक मॉडल की ऊर्जा लागत काफी कम बैठती है. इस अंतर की वजह यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए बिजली की लागत पेट्रोल की तुलना में कम हो सकती है, खासकर जब कार को घर पर चार्ज करने की सुविधा मौजूद हो.

गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा

  • Tiago EV का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम रनिंग कॉस्ट हो सकती है. अगर किसी शख्स को रोजाना घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का सफर तय दूरी का है और उसके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है तो वह रेगुलर रूप से कम खर्च में कार चला सकता है. 50 किलोमीटर रोजाना चलने वाले शख्स के लिए 250 या 315 किलोमीटर की बताई गई रेंज डेली यूज के लिए है.


मेट्रो से भी सस्ता है इस EV का सफर, ऑफिस जाने में बचाएगी इतने पैसे

  • इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि आपके घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं. अगर कार को घर पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है, तो रोजाना इस्तेमाल ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.
  • अगर घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है और हर बार पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है, तो समय और खर्च दोनों अलग हो सकते हैं. इसलिए सिर्फ कम रनिंग कॉस्ट देखकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बजाय चार्जिंग की पूरी व्यवस्था भी देखनी चाहिए.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Sep 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Tiago Auto News Tiago EV Cost
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