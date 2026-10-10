JSW की पहली SUV का खुला राज, 3 दिसंबर को आएगा Hybrid वाला T2

JSW Motors भारत में अपनी पहली कार को 3 दिसंबर को पेश करने जा रही है. इसी दिन कंपनी अपने नए Brand Logo का भी खुलासा करेगी. कंपनी की पहली SUV के तौर पर Jetour T2 को भारत में Showcase किया जाएगा, हालांकि लॉन्च बाद में होगा. भारत के लिए इस SUV में कई बदलाव किए जाएंगे और इसका नाम भी Jetour T2 से अलग हो सकता है.

सबसे खास बात इसका Plug-in Hybrid Powertrain होगा, जो इसे पारंपरिक Petrol SUV से अलग बनाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका कुल Driving Range फुल टैंक और फुल चार्ज के साथ करीब 1100 km तक हो सकता है, जबकि Electric Mode में करीब 90 km की Claimed Range मिलने की उम्मीद है. JSW इस SUV को अपने प्लांट में Assemble भी करेगी.

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1.5-Litre Turbo Engine के साथ दो Electric Motors

भारत आने वाली SUV में 1.5-Litre Direct-Injection Turbo-Petrol Engine के साथ 18.4 kWh Battery Pack और दो Electric Motors दिए जाने की जानकारी है. Plug-in Hybrid सिस्टम होने के कारण SUV को बाहरी चार्जर से चार्ज किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर Petrol Engine भी काम करेगा. इसकी Electric-Only Range करीब 90 km बताई जा रही है. वहीं Petrol और Electric Power को मिलाकर फुल टैंक और फुल चार्ज पर कुल Range करीब 1100 km तक होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, ये आंकड़े भारत-स्पेक मॉडल के आधिकारिक प्रमाणित आंकड़े नहीं हैं, इसलिए इन्हें फिलहाल अपेक्षित/रिपोर्टेड आंकड़ों के तौर पर देखना सही होगा.

Fortuner से होगा मुकाबला, डिजाइन रहेगा Rugged

Jetour T2 का डिजाइन काफी Rugged और Boxy है, जिससे इसे एक दमदार SUV की पहचान मिलती है. भारत में JSW इसे Premium SUV के तौर पर Position कर सकती है और इसका मुख्य मुकाबला Toyota Fortuner जैसे मॉडल से होगा. हालांकि दोनों SUVs के Powertrain और Technology में बड़ा अंतर रहेगा. T2 के Cabin में भी कई Premium Features मिलने की उम्मीद है. इनमें बड़ा Touchscreen, 540-Degree Camera, Panoramic Sunroof, ADAS और Dual Powered Front Seats जैसे Features शामिल हो सकते हैं. इन फीचर्स की पूरी सूची और India-Spec Details कंपनी 3 दिसंबर के Showcase के आसपास सामने ला सकती है.

T2 के बाद आएंगी और भी Electrified Cars

JSW Motors के लिए यह सिर्फ एक SUV की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि कंपनी के नए Passenger Vehicle Business की शुरुआत भी होगी. T2 के बाद कई नए मॉडल लाने की योजना बताई गई है. खास बात यह है कि कंपनी का फोकस Electrified Vehicles पर रहेगा. यानी आने वाले मॉडल EV या Plug-in Hybrid Powertrain के साथ आ सकते हैं, जबकि पारंपरिक Petrol या ICE Cars को फिलहाल कंपनी की Pipeline का हिस्सा नहीं बताया गया है. T2 को शुरुआती दौर में कंपनी का Flagship SUV Position किया जा सकता है, जबकि भविष्य में इससे नीचे के Price Segment में भी नए मॉडल लाए जा सकते हैं. 3 दिसंबर को इसके नाम, कीमत, Features और India-Spec Powertrain से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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