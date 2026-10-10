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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटी, CNG और EV की बढ़ी मांग

पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटी, CNG और EV की बढ़ी मांग

भारतीय ऑटो बाजार में घटी पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी. सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में जबरदस्त उछाल, जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 10:25 AM (IST)
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इंडिया में पिछले कुछ समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यह परिवर्तन आपके पास भी दिख रहा होगा. क्योंकि जहां सड़कों पर पहले केवल पेट्रोल और डीजल गाड़ियां देखने को मिलती थी. वहीं अब यह ग्राफ नीचे जाते दिख रहा है ऐसा हम नहीं बल्कि डेटा बता रहा है. भारत में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है.

जबकि अब मार्केट में सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है. जिससे पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों का मार्केट शेयर रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आ गया है. चलिए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी क्यों घट रही है. जबकि सीएनजी और ईवी का दबदबा बाजार में कैसे बढ़ रहा है.

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पेट्रोल कारों का घटा ग्राफ

आपको बता दें कि भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल कारों का राज रहा है. लेकिन अब यह बदल रहा है. अभी हाल ही में ऑटोमोबाइल सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटकर करीब 41 फीसदी के आसपास आ गई है. लेकिन कुछ समय पहले तक यह बहुत ज्यादा हुआ करती थी. अब बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो इसमें कई बड़े कारण छिपे हुए हैं.

जिसमें महंगे फ्यूल के दाम सबसे ऊपर हैं. इसके अलावा देश में पेट्रोल के साथ ई-20 फ्यूल यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर ग्राहकों के मन में माइलेज और इंजन की लाइफ को लेकर तमाम तरह की चिंताएं बनी हुई हैं. लोग अब ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसे रोज चलाने में उनकी जेब पर कम से कम बोझ पड़े और यही वजह है कि वे पेट्रोल इंजन से दूरी बनाने लगे हैं.

पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटी, CNG और EV की बढ़ी मांग

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सीएनजी गाड़ियों ने थोड़े सारे रिकॉर्ड

पेट्रोल कारों की कम बिक्री का सबसे बड़ा फायदा सीएनजी गाड़ियों को हुआ है. क्योंकि बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीएनजी सेगमेंट ने इस बदलाव में सबसे आगे रहकर अपनी हिस्सेदारी को मजबूत किया है. मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी दिग्गज कंपनियां अब फैक्टरी-फिटेड सीएनजी विकल्प लगभग अपने हर छोटे-बड़े मॉडल में मुहैया करा रही हैं. जिससे ग्राहकों को बाहर से किट लगवाने का झंझट नहीं रहता है.

वहीं सीएनजी कारों की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले आधी से भी कम बैठती है. जो रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले या ज्यादा सफर करने वाले लोगों के लिए बेहद किफायती साबित होती है. कम खर्च और बेहतरीन माइलेज के दम पर सीएनजी गाड़ियां आज देश के मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही हैं और इसी कारण इनकी बिक्री में लगातार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिल रही है.

पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटी, CNG और EV की बढ़ी मांग

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हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी बढ़ी बिक्री

बता दें कि सीएनजी के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की मांग ने भी सभी को हैरान कर दिया है. टाटा, महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियां अपने नए और आधुनिक ईवी मॉडल्स के साथ बाजार में धमाल मचा रही हैं. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलने के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक कारों को आसानी से खरीद रहें हैं.

जबकि दूसरी तरफ जो ग्राहक पूरी तरह बैटरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते वे हाइब्रिड गाड़ियों का विकल्प चुन रहे हैं जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के मेल से गजब का माइलेज देती हैं.

यह भी पढ़ें: किसानों को मिलेगी राहत, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर घटाएंगे खर्च

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:25 AM (IST)
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