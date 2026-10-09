10 लाख से कम में CNG Car, Mileage भी जबरदस्त, देखें लिस्ट

कम बजट में CNG Car चाहने वालों के लिए Alto K10 एक किफायती विकल्प है. इसके CNG Variants की एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹4.84 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc CNG Engine मिलता है और कंपनी के मुताबिक इसकी Fuel Efficiency 33.40 km/kg तक है. यह पांच सीटर कार है और इसका छोटा आकार शहर में Traffic और Parking के लिए सुविधाजनक हो सकता है. अगर आपकी प्राथमिकता कम खरीद कीमत और कम Running Cost है, तो Alto K10 CNG पर विचार किया जा सकता है.