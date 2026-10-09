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10 लाख से कम में CNG Car, Mileage भी जबरदस्त, देखें लिस्ट
10 लाख रुपये से कम बजट में Alto K10, Celerio, WagonR, Grand i10 Nios और Dzire जैसी CNG Cars मिलती हैं. जानें कीमत और Mileage
अगर आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और पेट्रोल के मुकाबले कम Running Cost चाहते हैं, तो CNG Car एक अच्छा विकल्प हो सकती है. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोजाना Running ज्यादा है, CNG से Fuel Cost को कम रखने में मदद मिल सकती है. भारतीय बाजार में अब 10 लाख रुपये से कम कीमत में कई CNG Cars उपलब्ध हैं. इस लिस्ट में छोटी Hatchback से लेकर Sedan और Compact SUV तक के विकल्प शामिल हैं. इन कारों में Maruti Suzuki और Hyundai के कई मॉडल शामिल हैं. हालांकि, यहां दिए गए Mileage आंकड़े कंपनी या ARAI के Certified/Claimed Figures हैं और असली Mileage Traffic, Driving Style, AC और Road Conditions के हिसाब से अलग हो सकता है.
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Published at : 09 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Tags :Best CNG Cars Under 10
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