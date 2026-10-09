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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो10 लाख से कम में CNG Car, Mileage भी जबरदस्त, देखें लिस्ट

10 लाख से कम में CNG Car, Mileage भी जबरदस्त, देखें लिस्ट

10 लाख रुपये से कम बजट में Alto K10, Celerio, WagonR, Grand i10 Nios और Dzire जैसी CNG Cars मिलती हैं. जानें कीमत और Mileage

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 09 Oct 2026 07:36 PM (IST)
10 लाख रुपये से कम बजट में Alto K10, Celerio, WagonR, Grand i10 Nios और Dzire जैसी CNG Cars मिलती हैं. जानें कीमत और Mileage

अगर आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और पेट्रोल के मुकाबले कम Running Cost चाहते हैं, तो CNG Car एक अच्छा विकल्प हो सकती है. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोजाना Running ज्यादा है, CNG से Fuel Cost को कम रखने में मदद मिल सकती है. भारतीय बाजार में अब 10 लाख रुपये से कम कीमत में कई CNG Cars उपलब्ध हैं. इस लिस्ट में छोटी Hatchback से लेकर Sedan और Compact SUV तक के विकल्प शामिल हैं. इन कारों में Maruti Suzuki और Hyundai के कई मॉडल शामिल हैं. हालांकि, यहां दिए गए Mileage आंकड़े कंपनी या ARAI के Certified/Claimed Figures हैं और असली Mileage Traffic, Driving Style, AC और Road Conditions के हिसाब से अलग हो सकता है.

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अगर Hatchback की जगह Sedan चाहिए तो Dzire CNG इस बजट में मजबूत विकल्प है. इसके VXi CNG Variant की कीमत करीब ₹8.18 लाख से शुरू होती है और ZXi CNG करीब ₹9.19 लाख से शुरू होता है. कंपनी के अनुसार Dzire CNG की Mileage 33.73 km/kg है. इसमें 1.2-litre S-CNG Engine मिलता है और बेहतर Boot Space के कारण यह परिवार के लिए भी Practical हो सकती है.
अगर Hatchback की जगह Sedan चाहिए तो Dzire CNG इस बजट में मजबूत विकल्प है. इसके VXi CNG Variant की कीमत करीब ₹8.18 लाख से शुरू होती है और ZXi CNG करीब ₹9.19 लाख से शुरू होता है. कंपनी के अनुसार Dzire CNG की Mileage 33.73 km/kg है. इसमें 1.2-litre S-CNG Engine मिलता है और बेहतर Boot Space के कारण यह परिवार के लिए भी Practical हो सकती है.
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अगर आप CNG के साथ थोड़ा ज्यादा Premium Hatchback चाहते हैं, तो Grand i10 Nios एक विकल्प है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.59 लाख है, जबकि CNG Variants अलग कीमत पर उपलब्ध हैं. इसमें 1.2-litre Bi-Fuel Petrol-CNG Engine मिलता है और CNG Version 69 PS की पावर देता है. Hyundai इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए Practical और Feature-Rich Hatchback के तौर पर पेश करती है.
अगर आप CNG के साथ थोड़ा ज्यादा Premium Hatchback चाहते हैं, तो Grand i10 Nios एक विकल्प है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.59 लाख है, जबकि CNG Variants अलग कीमत पर उपलब्ध हैं. इसमें 1.2-litre Bi-Fuel Petrol-CNG Engine मिलता है और CNG Version 69 PS की पावर देता है. Hyundai इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए Practical और Feature-Rich Hatchback के तौर पर पेश करती है.
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WagonR CNG उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जिन्हें छोटी कार में ज्यादा Cabin Space चाहिए. इसके LXi CNG Variant की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹5.94 लाख है. इसमें 998cc CNG Engine मिलता है और Maruti के अनुसार Mileage करीब 34.05 km/kg तक है. इसका Tall-Boy Design अंदर बैठने और उतरने में आसानी देता है. इसमें 341 लीटर का Boot Space भी मिलता है.
WagonR CNG उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जिन्हें छोटी कार में ज्यादा Cabin Space चाहिए. इसके LXi CNG Variant की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹5.94 लाख है. इसमें 998cc CNG Engine मिलता है और Maruti के अनुसार Mileage करीब 34.05 km/kg तक है. इसका Tall-Boy Design अंदर बैठने और उतरने में आसानी देता है. इसमें 341 लीटर का Boot Space भी मिलता है.
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Celerio CNG अपनी Mileage के लिए खास है. इसके VXi CNG Variant की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹5.98 लाख है. इसमें 998cc Engine और 5-Speed Manual Gearbox मिलता है. Maruti के मुताबिक इसकी Fuel Efficiency 34.43 km/kg तक है. कंपनी इसे अपने सबसे ज्यादा Fuel-Efficient CNG Models में गिनती है. इसका Compact Size और हल्का Steering इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए Practical बनाता है.
Celerio CNG अपनी Mileage के लिए खास है. इसके VXi CNG Variant की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹5.98 लाख है. इसमें 998cc Engine और 5-Speed Manual Gearbox मिलता है. Maruti के मुताबिक इसकी Fuel Efficiency 34.43 km/kg तक है. कंपनी इसे अपने सबसे ज्यादा Fuel-Efficient CNG Models में गिनती है. इसका Compact Size और हल्का Steering इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए Practical बनाता है.
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कम बजट में CNG Car चाहने वालों के लिए Alto K10 एक किफायती विकल्प है. इसके CNG Variants की एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹4.84 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc CNG Engine मिलता है और कंपनी के मुताबिक इसकी Fuel Efficiency 33.40 km/kg तक है. यह पांच सीटर कार है और इसका छोटा आकार शहर में Traffic और Parking के लिए सुविधाजनक हो सकता है. अगर आपकी प्राथमिकता कम खरीद कीमत और कम Running Cost है, तो Alto K10 CNG पर विचार किया जा सकता है.
कम बजट में CNG Car चाहने वालों के लिए Alto K10 एक किफायती विकल्प है. इसके CNG Variants की एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹4.84 लाख से शुरू होती है. इसमें 998cc CNG Engine मिलता है और कंपनी के मुताबिक इसकी Fuel Efficiency 33.40 km/kg तक है. यह पांच सीटर कार है और इसका छोटा आकार शहर में Traffic और Parking के लिए सुविधाजनक हो सकता है. अगर आपकी प्राथमिकता कम खरीद कीमत और कम Running Cost है, तो Alto K10 CNG पर विचार किया जा सकता है.
Published at : 09 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Best CNG Cars Under 10

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