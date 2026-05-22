हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें

दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें

Ebola  Virus in Africa: जिनेवा में WHO संगठन के अफ्रीका निदेश मोहम्मद याकूब ने कहा है कि इसे कम करे आंकना एक बड़ी गलती है. इस बुंडिबुग्यों नाम वायरस के लिए किसी तरह वैक्सीन नहीं है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 May 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

WHO Warn Aferican Region Ebola  Virus Risk: दक्षिण अफ्रीकी देशों में फैले इबोला के प्रकोप को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की है. संगठन के अफ्रीका के निदेश ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और पड़ोसी देश युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को कम करके आंकना गलत होगा. यह प्रकोप बाकी देशों में भी फैल सकता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिनेवा में संगठन के अफ्रीका निदेश मोहम्मद याकूब ने कहा है कि इसे कम करे आंकना एक बड़ी गलती है. इस बुंडिबुग्यों नाम वायरस के लिए किसी तरह वैक्सीन नहीं है. 

मोहम्मद याकूब ने लोगों से की अपील

उन्होंने कहा कि इसलिए सचमुच सभी को यही कहूंगा कि हम एक दूसरे की मदद करें. इसको हम काबू में ला सकते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बल्कि हंटावायरस के प्रकोप पर ज्यादा ध्यान दिया गया. संपर्क से इसका खतरा बढ़ जाता है. हम इसका ध्यान रखें. 

यह भी पढ़ें : किस पाकिस्तानी ने आसिम मुनीर को छाती ठोंककर ललकारा, कहा- 'भारत से रिश्ते बिगड़े, कल को मैं मारा गया तो...'

जानलेवा बीमारी है इबोला

इबोला एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है. यह इन्फेक्टेड लोगों की शारीरक तरल पदार्थों, दूषित चीजों और इन्फेक्शन से मरे हुए लोगों के शवों के साथ सीधे संपर्क में आने से फैलती है. इसके लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं. गुरुवार को डीआरसी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़े में बताया कि इस प्रकोप के कारण 670 संदिग्ध मामलों में से 160 संदिग्ध मौतें हो चुकी है.

इबोला का प्रकोप कितना चल सकता है, फिलहाल अनुमान नहीं लगाया जा सकता 

युगांडा में दो मामलों की पुष्टी हुई है. जनाबी ने अनुमान लगाने से इनकार कर दिया है. यानी यह नहीं बताया जा सकता है कि मौजूदा प्रकोप कितने वक्त तक चल सकता है. एक्सपर्ट्स स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं. लोगों की लापरवाही से इसपर कंट्रोल पाना मुश्किल हो चुका है. जांच बढ़ाने, संक्रमण के रोकथाम को लेकर कोशिशें जारी है. इस दौरान उन्होंने बताया कि इबोला के इलाज वाले टेंट को जलाने की घटना भी आई है. जनाबी ने कहा है कि हम दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं. ऐसे में महामारी एक्सपर्ट्स ने इस प्रकोप से जुड़े संक्रमित फैसले की पहचान नहीं की है. 

यह भी पढे़ं : US-China Tension: शी जिनपिंग की पीठ में ट्रंप ने भोंका छुरा! पहले मिले अब उनकी कंपनियां करेंगे बैन, टारगेट सेट

Published at : 22 May 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Africa Ebola WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
विश्व
यूक्रेन से लड़ाई में जबरन रूसी सेना में भर्ती किए गए 139 लोगों को भारत वापस लाया गया, 49 की युद्ध मे हुई मौत: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
यूक्रेन से लड़ाई में जबरन रूसी सेना में भर्ती किए गए 139 लोगों की भारत वापसी, 49 की मौत: केंद्र ने SC को दी जानकारी
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
विश्व
नॉर्थ इजरायल में तबाही, सेना पर प्रेशर और थका देने वाले युद्ध...सत्ता से बेदखली का समय, बेंजामिन नेतन्याहू की उलटी गिनती शुरु
नॉर्थ इजरायल में तबाही, सेना पर प्रेशर और थका देने वाले वॉर... नेतन्याहू की उलटी गिनती शुरु
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
बिहार
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
आईपीएल 2026
'करो या मरो' मैच से पहले KKR को 440 वोल्ट का झटका, टीम का सबसे बड़ा धुरंधर IPL 2026 से बाहर
'करो या मरो' मैच से पहले KKR को 440 वोल्ट का झटका, टीम का सबसे बड़ा धुरंधर IPL 2026 से बाहर
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
एग्रीकल्चर
आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
शिक्षा
जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget