हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra या Maruti Grand Vitara, किस गाड़ी को खरीदना आपके लिए रहेगा बेहतर? यहां जानिए

Tata Sierra या Maruti Grand Vitara, किस गाड़ी को खरीदना आपके लिए रहेगा बेहतर? यहां जानिए

Tata Sierra vs Maruti Vitara: अगर आप आने वाले समय में इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सी गाड़ी सही रहेगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 16 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में हाल ही में टाटा मोटर्स की तरफ से Tata Sierra को लॉन्च किया गया है. इस गाड़ी को Maruti Grand Vitara का राइवल माना जा रहा है, ऐसे में आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन-सी SUV ज्यादा सही साबित हो सकती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

किस SUV का इंजन बेहतर?

Tata Sierra में कंपनी ने 1.5 लीटर क्षमता वाले तीन इंजन विकल्प दिए हैं, जो SUV को 75.8 किलोवाट की पावर और 139 Nm का टॉर्क देते हैं. यह मॉडल मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है. दूसरी ओर, Maruti Grand Vitara पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड-तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 92.45 PS से 103.06 PS तक की पावर और 122 Nm से 136.08 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV भी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में मिलती है और 19.38 से 27.97 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

किस SUV में मिलते हैं ज्यादा फीचर्स?

Tata Sierra में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें LED हेडलाइट्स, 360 कैमरा, थ्री स्क्रीन सेटअप, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर का Dolby Atmos सिस्टम, 5G कनेक्टिविटी, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक सीट्स, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट और कई ड्राइव मोड शामिल हैं.

Maruti Grand Vitara में भी LED लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट/स्टॉप, रियर AC वेंट और Suzuki Connect जैसे फीचर्स शामिल हैं.

कौन-सी SUV ज्यादा सेफ?

Tata Sierra सुरक्षा के मामले में 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, TPMS, 360 कैमरा, रियर वाइपर-डिफॉगर और ISOFIX जैसे कई मॉडर्न फीचर्स देती है. इसके मुकाबले Maruti Grand Vitara में भी 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, TPMS, 360 कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं.

कौन-सी SUV ज्यादा किफायती?

Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि बाकी वेरिएंट्स की कीमत अभी घोषित नहीं हुई है. Maruti Grand Vitara 10.77 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ आती है और इसका टॉप मॉडल 19.72 लाख तक जाता है. कीमत के हिसाब से Grand Vitara फिलहाल ज्यादा किफायती विकल्प दिखाई देती है.

Published at : 16 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Grand Vitara Tata Sierra Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara
और पढ़ें
