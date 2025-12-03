हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra Vs Maruti Grand Vitara: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर

Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर

भारतीय बाजार के मिड-साइज SUV सेगमेंट में Tata ने हाल ही में Sierra लॉन्च की है, जो Vitara को सीधी टक्कर देती है. ऐसे में फीचर्स, इंजन और माइलेज के आधार पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर रहेगा, आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में हाल ही में Tata Motors ने अपनी नई मिड-साइज SUV Tata Sierra लॉन्च की है. बाजार में आते ही इसे सीधे Maruti Grand Vitara का सबसे बड़ा राइवल माना जा रहा है, क्योंकि दोनों SUVs अपने सेगमेंट में कई फीचर्स, अलग इंजन विकल्प और अच्छी कीमतों के साथ आती हैं. अब आपके मन में सवाल होगा कि माइलेज, फीचर्स और कीमत के आधार पर कौन-सी SUV ज्यादा सही विकल्प हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

किसका इंजन ज्यादा दमदार है?

  • Tata Sierra में कंपनी ने 1.5 लीटर क्षमता वाले तीन इंजन विकल्प दिए हैं, जो SUV को 75.8 किलोवाट की पावर और 139 Nm का टॉर्क देते हैं. यह मॉडल मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है. दूसरी ओर, Maruti Grand Vitara पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड-तीनों इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लगाया गया है, जो 92.45 PS से 103.06 PS तक की पावर और 122 Nm से 136.08 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV भी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में मिलती है और 19.38 से 27.97 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

किस SUV में ज्यादा फीचर्स मिलती हैं?

  • Tata Sierra में कई प्रीमियम फीचर्स दी गई हैं. इसमें LED हेडलाइट्स, 360 कैमरा, तीन स्क्रीन का सेटअप, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर का Dolby Atmos सिस्टम, 5G कनेक्टिविटी, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक सीट्स, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पावर्ड टेलगेट और कई ड्राइव मोड शामिल हैं. Maruti Grand Vitara में भी अच्छी फीचर्स मिलती हैं, जिनमें LED लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट/स्टॉप, रियर AC वेंट और Suzuki Connect शामिल हैं.

कौन-सी SUV ज्यादा सुरक्षित है?

  • Tata Sierra सुरक्षा के मामले में 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, TPMS, 360 कैमरा, रियर वाइपर-डिफॉगर और ISOFIX जैसे कई मॉडर्न फीचर्स देती है. इसके मुकाबले Maruti Grand Vitara में भी 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, TPMS, 360 कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं.

कौन-सी SUV ज्यादा किफायती है?

  • Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि बाकी वेरिएंट्स की कीमत अभी घोषित नहीं हुई है. Maruti Grand Vitara 10.77 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ आती है और इसका टॉप मॉडल 19.72 लाख तक जाता है. कीमत के हिसाब से Grand Vitara फिलहाल ज्यादा किफायती विकल्प दिखाई देती है.

ये भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara, जानें कीमत से लेकर रेंज तक की डिटेल

Published at : 03 Dec 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Features Tata Sierra Price Tata Sierra Vs Maruti Grand Vitara Grand Vitara Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
न्यूज़
Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?
Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
Most Infamous Markets Of Delhi: ये हैं दिल्ली के सबसे बदनाम मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में मिल जाता है सामान
ये हैं दिल्ली के सबसे बदनाम मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में मिल जाता है सामान
यूटिलिटी
स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?
स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget