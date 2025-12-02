मारुति सुजुकी ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara, जानें कीमत से लेकर रेंज तक की डिटेल

मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Maruti Suzuki e Vitara को भारत में आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है. इसका लॉन्च जनवरी 2026 में होने वाला है. यह वही SUV है जिसे सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में eVX कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था और 2025 के इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इसके फाइनल मॉडल को पेश किया गया था. खास बात ये है कि ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जिसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

नई EV प्लेटफॉर्म पर बनी ये इलेक्ट्रिक कार

e Vitara मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे खास HEARTECT-e EV प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें फ्लैट फ्लोर, हल्का और मजबूत स्ट्रक्चर और हाई-वोल्टेज सिस्टम जैसी खास खूबियां मिलती हैं. यह प्लेटफॉर्म कार को सुरक्षित, स्थिर और ड्राइव करने में आसान बनाता है.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

e Vitara को दो वर्जन (2WD और 4WD) में पेश किया जाएगा. टॉप मॉडल की ARAI रेंज 543 किलोमीटर तक बताई गई है, जो इस सेगमेंट में काफी ज्यादा है. WLTP मानकों के अनुसार यह कार लगभग 142 bhp की पावर और 189 Nm टॉर्क देती है. वहीं WLTP रेंज करीब 344 किलोमीटर मिलती है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतर है.

4WD ALLGRIP-e सिस्टम

मारुति ने इस इलेक्ट्रिक SUV के 4WD मॉडल में अपना नया ALLGRIP-e इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया है. इसमें आगे और पीछे दोनों एक्सल पर मोटर लगाई गई हैं, जिससे गाड़ी को बेहतर Grip और बैलेंस मिलता है. ट्रेल मोड की मदद से यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है.

डिजाइन, कलर और स्टाइल

e Vitara का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक रखा गया है. इसमें शार्प LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड टेललाइट्स और 3D स्टाइल बॉडी दी गई है, जो इसे काफी मॉडर्न लुक देती है. कार 10 रंगों में आएगी, जिनमें चार डुअल-टोन विकल्प भी शामिल होंगे.

लॉन्च और कीमत

मारुति e Vitara को कंपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV बाजार में उतारेगी. इसका सीधा मुकाबला Tata Curvv EV, MG ZS EV और Mahindra BE.6 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. भारत में इसका लॉन्च जनवरी 2026 में होगा और कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

बुकिंग और डिलीवरी

Maruti Suzuki e-Vitara की बिक्री भारत में जनवरी 2026 से शुरू होगी. इसी समय इसे जापान में भी लॉन्च किया जाएगा. बुकिंग जल्द शुरू होगी, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की है. यह इलेक्ट्रिक SUV बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के साथ भी आएगी. इस मॉडल में ग्राहक कार बिना बैटरी के खरीद सकते हैं और बैटरी को किराए पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ कंपनी बायबैक प्रोग्राम भी देगी, जिससे ग्राहकों के लिए इसे खरीदना और आसान हो जाएगा.

पूरे देश में चार्जिंग नेटवर्क

मारुति सुजुकी भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है. e-Vitara की लॉन्चिंग के दिन ही कंपनी 2000 चार्जर Active कर देगी. इसके बाद 2030 तक पूरे देश में 1 लाख चार्जर लगाने का टारगेट रखा गया है.

