Tata Sierra And Mahindra XEV 9S Launch Price: भारतीय बाजार में SUVs का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोग एसयूवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वहीं अब मार्केट में दो मोस्ट अवेटेड एसयूवी कदम रखने जा रही हैं. भारत में मंगलवार, 25 नवंबर को टाटा सिएरा लॉन्च (Tata Sierra Launch) होगी. वहीं टाटा की गाड़ी के लॉन्च के दो दिन बाद महिंद्रा भी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उतारने जा रही हैं. महिंद्रा XEV 9S इसी महीने 27 नवंबर को भारतीय बाजार में कदम रखेगी.

Tata Sierra की क्या होगी कीमत?

टाटा सिएरा पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में लॉन्च की जा सकती है. टाटा की इस कार के पेट्रोल वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल सकते हैं. इस कार में नया 1.5 लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है, जिससे 168-170 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क मिल सकता है.

टाटा सिएरा में 2.0-लीटर Kryotech डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट होगा. इसमें भी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. वहीं टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) सिंगल और डुअल दोनों तरह की मोटर के साथ लॉन्च हो सकती है. ये कार सिंगल चार्जिंग में 450 से 550 किलोमीटर की रेंज जे सकती है. टाटा सिएरा की कीमत 12.50 लाख रुपये से 18.05 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

27 नवंबर को लॉन्च होगी XEV 9S

महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय बाजार में प्रीमियम 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार XEV 9S लाने जा रही है. ये गाड़ी गुरुवार, 27 नवंबर को मार्केट में कदम रखेगी. महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार XEV 9e और BE 6 5-सीटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में धमाल मचा रही हैं. वहीं अब महिंद्रा 7-सीटर सेगमेंट में भी जलवा बिखरने की तैयारी में है.

महिंद्रा XEV 9S दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ मार्केट में लॉन्च की जा सकती है. इस गाड़ी में 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है. ये दोनों ही बैटरी पैक रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं. महिंद्रा XEV 9e सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. वहीं महिंद्रा की ये नई 7-सीटर कार भी इसी रेंज के साथ आ सकती है. महिंद्रा XEV 9S की कीमत 35 से 40 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

