आपकी फैमिली में हैं 5 लोग और चाहिए बजट-फ्रेंडली कार, Tata-Mahindra और हुंडई दे रहे बेस्ट ऑप्शन

5-Seater Cars In India: भारतीय बाजार में कई 5-सीटर बजट फ्रेंडली कार हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से भी कम हैं. ये कार कई शानदार फीचर्स के साथ आती हैं और माइलेज भी बेहतर देती हैं. अगर आपकी फैमिली में पांच लोग हैं और आप भी एक बेहतर और सस्ती गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तब आप कार खरीदने के लिए ये ऑप्शन देख सकते हैं. इन गाड़ियों में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई के दमदार मॉडल शामिल हैं.

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)

हुंडई वेन्यू एक दमदार 5-सीटर कार है. हुंडई की इस कार में Kappa 1.2 MPi पेट्रोल इंजन लगा मिलता है, जिससे 61 kW की पावर और 114.7 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस कार में U2 1.5 l CRDi डीजल इंजन का ऑप्शन भी है, जिससे 85 kW की पावर और 250 Nm का टॉर्क मिलता है. हुंडई वेन्यू में Kappa 1.0 Turbo GDi पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है, जिससे 88.3 kW की पावर मिलती है और 172 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. हुंडई की इस बजट-फ्रेंडली कार की एक्स-शोरूम प्राइस 7.90 लाख रुपये से शुरू होकर 15.69 लाख रुपये तक जाती है.

महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)

महिंद्रा XUV 3XO भी एक शानदार गाड़ी है. ये गाड़ी तीन अलग-अलग पावरट्रेन के साथ आती है. इस गाड़ी में एक 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा मिलता है, जिससे 82 kW की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. XUV 3XO में दूसरा 1.2-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन मिलता है, जिससे 96 kW की पावर मिलती है और आउटपुट पर 230 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये कार 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ भी आती है, जिससे 86 kW की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम प्राइस 7.28 लाख रुपये से शुरू होकर 14.40 लाख रुपये तक जाती है.

टाटा पंच (Tata Punch)

टाटा पंच 31 वेरिएंट्स के साथ मार्केट में है. ये 5-सीटर कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है. पंच के पेट्रोल वेरिएंट में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन लगा है, 87.8 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क मिलता है. इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट में लगे 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन से 73.5 PS की पावर और 103 Nm का टॉर्क मिलता है. टाटा पंच की एक्स-शोरूम प्राइस 5.50 लाख रुपये से शुरू होकर 9.30 लाख रुपये तक जाती है.

यह भी पढ़ें

नए GST स्लैब के आने से कितनी सस्ती हुई Tata Punch? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ