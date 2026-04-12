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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra EV: क्या रेंज में सबको पीछे छोड़ेगी Sierra EV? लॉन्च से पहले जानें पूरी डिटेल

Tata Sierra EV: क्या रेंज में सबको पीछे छोड़ेगी Sierra EV? लॉन्च से पहले जानें पूरी डिटेल

Tata Sierra EV लॉन्च से पहले काफी चर्चा में है. अब सवाल ये है कि क्या Sierra EV रेंज के मामले में अपने सेगमेंट में मजबूत दावेदार बन सकती है? आइए बैटरी, रेंज और राइवल्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 12 Apr 2026 08:14 PM (IST)
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टाटा मोटर्स मई 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Tata Sierra EV लॉन्च करने जा रही है. यह कार कंपनी के लिए काफी खास होने वाली है क्योंकि यह पुराने Sierra मॉडल का नया और मॉडर्न इलेक्ट्रिक रूप है. Sierra EV को Harrier EV की तरह ही सिंगल मोटर और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन में पेश किया जाएगा. इस SUV में नई टेक्नोलॉजी, बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन देखने को मिलेगा. खास बात यह है कि डुअल मोटर वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का फीचर मिलेगा, जो इस कीमत में बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है. इससे यह कार मुश्किल रास्तों पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी.

बैटरी और रेंज

Tata Sierra EV की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी रेंज को लेकर हो रही है. जानकारी के अनुसार, इसके सिंगल मोटर वर्जन में 55kWh की बैटरी मिल सकती है, जबकि डुअल मोटर वर्जन में 65kWh की बड़ी बैटरी दी जाएगी. बड़ी बैटरी होने की वजह से इसकी रेंज भी ज्यादा होने की उम्मीद है. कंपनी की ओर से आधिकारिक रेंज अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह SUV 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है (कंपनी क्लेम). अगर ऐसा होता है, तो यह अपने सेगमेंट की कई गाड़ियों से आगे निकल सकती है. हालांकि रियल यूज में इसकी रेंज करीब 400 से 450 किलोमीटर तक रहने की उम्मीद है, जो कि डेली यूज के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. Sierra EV का वजन Harrier EV से थोड़ा कम हो सकता है, जिससे इसकी रेंज बेहतर हो सकती है.

किन EVs से होगी टक्कर?

अगर मुकाबले की बात करें, तो Tata Sierra EV का सीधा मुकाबला Mahindra BE6 और XEV 9e जैसी नई इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. इन गाड़ियों की रेंज भी काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन ज्यादातर EVs की रेंज 500-550 किलोमीटर के आसपास ही रहती है. ऐसे में अगर Sierra EV सच में 600km से ज्यादा की रेंज देती है, तो यह एक बड़ा फायदा साबित होगा. साथ ही AWD फीचर इसे और खास बनाता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में यह फीचर कम ही देखने को मिलता है.

डिजाइन और इंटीरियर में क्या होगा नया?

Tata Sierra EV का डिजाइन पुराने Sierra से प्रेरित जरूर होगा, लेकिन इसमें मॉडर्न टच साफ दिखाई देगा. इसका फ्रंट हिस्सा बंद (closed grille) डिजाइन के साथ आएगा, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान बन चुका है. इंटीरियर में भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें नई स्क्रीन, बेहतर सीट और एडवांस फीचर्स शामिल हो सकते हैं. यह SUV प्रीमियम फील देने के लिए तैयार की जा रही है, जिससे यह ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सके.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 12 Apr 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Electric SUV Tata Sierra EV Range Sierra EV Vs. Mahindra BE6
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